Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya yolcu

Fenerbahçe, takımın genç oyuncularından birisi olan Muhammed Gümüşkaya ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya yolcu
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22 Ağustos 2022 09:10
Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq transfer olmasının ardından Fenerbahçe , takımın genç oyuncularından birisi olan Muhammed Gümüşkaya ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertli ekibin Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Belçika ekibi Westerlo ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

500 BİN EURO

Genç futbolcunun, Belçika ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, transferin gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe, 500 bin Euro bonservis bedelini kasasına koyacak.

GİRESUNSPOR'DA KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Süper lig ekiplerinden Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Muhammed Gümüşkaya, Karadeniz ekibinde 14 maça çıkmış ve 2 goL, 2 asist kaydetmişti.  






 

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