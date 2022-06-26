Fenerbahçe'de Dzyuba ile son görüşme

Fenerbahçe, Rus santrfor Artem Dzyuba ile son kes masaya oturacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Dzyuba ile son görüşme
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26 Haziran 2022 12:19
Fenerbahçe, Zenit'ten ayrılan Rus golcü Artem Dzyuba ile son kez görüşecek.

Rus basınına yansıyan haberlere göre; taraflar ilk önce prensip olarak anlaştı ancak sonrasında pürüz çıktı. Bu son görüşmede ya transfer gerçekleşecek ya da ipler tamamen kopacak.

Geçtiğimiz sezon Zenit'te 39 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.



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