Fenerbahçe'de Dzyuba ile son görüşme

Fenerbahçe, Zenit'ten ayrılan Rus golcü Artem Dzyuba ile son kez görüşecek.Rus basınına yansıyan haberlere göre; taraflar ilk önce prensip olarak anlaştı ancak sonrasında pürüz çıktı. Bu son görüşmede ya transfer gerçekleşecek ya da ipler tamamen kopacak.Geçtiğimiz sezon Zenit'te 39 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.