Fenerbahçe Beko'da sekizinci veda: Kostas Sloukas

Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşmesini sona erdirmek üzere anlaşmaya vardı.



Yunanistan'dan Ta Nea'nın haberine göre; 2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Kostas Sloukas, sarı lacivertli kulüple sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurulacak olan Sloukas, Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Yunan oyun kurucunun, Olympiakos Başantrenörü Giorgios Bartzokas'ın sisteminde önemli bir rolü olacağı ve takımın liderlerinden biri olacağı vurgulandı.



SLOUKAS, SEKİZİNCİ VEDA OLACAK



Obradovic sonrası Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic ve Derrick Williams Valencia'ya, Joffrey Lauvergne Zalgiris'e, Egehan Arna Beşiktaş'a, Gigi Datome ise Valencia'ya gitti. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren James Nunnally ve Malcolm Thomas ile de sözleşme yenilenmedi.



Kostas Sloukas da ayrılırsa Fenerbahçe Beko'da bu yaz 8. ayrılık gerçekleşmiş olacak.



