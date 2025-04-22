Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol Maçı Canlı İzle Şifresiz

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk ediyor. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak saha avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, bu kritik seride Dörtlü Final'e yükselme mücadelesi verecek. Play-in etabından gelerek dikkat çeken Paris Basketbol karşısında Fenerbahçe Beko'nun performansı merakla bekleniyor. Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek için arayışta. İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı canlı yayın bilgileri...FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI CANLI İZLEFenerbahçe Beko ile Paris Basketbol arasındaki THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçını canlı olarak S Sport üzerinden takip edebilirsiniz. Şifresiz canlı yayın için S Sport'a erişiminiz olması gerekmektedir. EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZFENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol play-off çeyrek final ilk maçı S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Bu önemli mücadele 22 Nisan Salı günü, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?Serinin ikinci karşılaşması da Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak bu maçı da S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Mücadelelerin takvimi şu şekilde:
1. Maç: Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol (22 Nisan Salı 20.45)
2. Maç: Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol (24 Nisan Perşembe 20.45)
3. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (29 Nisan Salı 21.30)
4. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde - 1 Mayıs Perşembe 21.30)
5. Maç: Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol (gerekmesi halinde - müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)
Önemli not: Deplasman müsabakalarının saatleri "TSİ" olarak belirtilmiştir.
Fenerbahçe Beko'da son durum:
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 10 Nisan Perşembe günü konuk olduğu Bayern Münih'i 77-89 mağlup etti. Bu sonuçla EuroLeague'de normal sezonu 23 galibiyetle ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 24 sayı buldu.
Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son müsabakasında 18 Nisan Cuma günü konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 mağlup etti. Bu sonuçla 26. Maçlar sonunda 25. Galibiyetini alarak serisini 21 maça yükselten Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum 17, Tarık Biberovic 15, Nigel Hayes-Davis 14 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Paris Basketbol'da son durum:
Tiago Splitter tarafından çalıştırılan Paris'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: TJ Shorts, Maodo Lo, Nadir Hifi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara
Forvetler: Collin Malcolm, Tyson Ward, Leopold Cavaliere, Daulton Hommes, Bandja Sy, Mikael Jantunen
Pivotlar: Kevarrius Hayes, Leon Kratzer, Mathis Dossou-Yovo
Koç: Tiago Splitter
Paris, EuroLeague'de normal sezonu 19 galibiyet ve 15 yenilgiyle sekizinci sırada tamamlayarak Play-In bileti aldı. Bu turda Real Madrid'e rakip olan Paris Basketbol, rakibini 15 Nisan Salı günü Madrid'de oynanan maçta 73-81 ile yenerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Paris'te TJ Shorts 23, Nadir Hifi 15, Tyson Ward 11 sayı üretti.
Rakibimiz, Fransa Ligi'nde bu sezon çıktığı 26 maçta 20 galibiyet aldı. Rakibimiz son olarak 20 Nisan Pazar günü konuk ettiği Chalon'u 100-97 ile geçti. Paris cephesinde TJ Shorts ve Nadir Hifi 18'er, Collin Malcolm ve Yakuba Outtara 13'er, Tyson Ward 12 sayı buldu.
Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol):
Atılan sayı: 83.2 – 86.3
2 sayı: %52.7 - %54.4
3 sayı: %37.9 - %35.3
Serbest atış: %82.1 - %77.1
Ribaund: 35.6 – 35.1
Asist: 17.2 – 15.8
Top çalma: 6.1 – 6.5
Blok: 2.5 – 2.1
Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol):
Yenilen sayı: 81.2 – 85.2
2 sayı: %54.1 - %55.2
3 sayı: %34.9 - %34.2
Serbest atış: %77.5 - %77.2
Ribaund: 32.6 – 37.8
Asist: 17.8 – 18.3
Top çalma: 6.0 – 5.2
Blok: 1.7 – 2.7
İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol):
Sayı: Nigel Hayes-Davis 16.8 – TJ Shorts 18.8
Ribaund: Nigel Hayes-Davis 5.2 – Tyson Ward 5.1
Asist: Wade Baldwin IV 3.7 – TJ Shorts 7.5
Top çalma: Nigel Hayes-Davis 1.1 – TJ Shorts 1.0
Verimlilik: Nigel Hayes-Davis 17.8 – TJ Shorts 23.2
Geçmiş karşılaşmalar:
İki takım arasında 3 Mart 2025 tarihinde Paris'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 83-87 kazandı. Takımımızda Marko Guduric 19, Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic 14'er, Wade Baldwin IV ise 11 sayı üretti. Paris cephesinde ise TJ Shorts 22, Nadir Hifi 15, Tyson Ward 14 sayı buldu.
Fenerbahçe Beko, 2024-25 sezonunda iki takım arasındaki ikinci mücadelede rakibini 25 Mart 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı ve karşılaşmadan Nigel Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 galip ayrıldı. Takımımızda Marko Guduric 25, Nigel Hayes-Davis 19, Errick McCollum 18, Tarık Biberovic 14 sayı üretti. Paris Basketbol'da ise TJ Shorts ve Nadir Hifi 19'ar, Mika Jantunen 14, Yakuba Outtara ise 13 sayı buldu.
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