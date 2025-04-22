Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol Maçı Canlı İzle Şifresiz

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk ediyor. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak saha avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, bu kritik seride Dörtlü Final'e yükselme mücadelesi verecek. Play-in etabından gelerek dikkat çeken Paris Basketbol karşısında Fenerbahçe Beko'nun performansı merakla bekleniyor. Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek için arayışta. İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı canlı yayın bilgileri...





FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol arasındaki THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçını canlı olarak S Sport üzerinden takip edebilirsiniz. Şifresiz canlı yayın için S Sport'a erişiminiz olması gerekmektedir.

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol play-off çeyrek final ilk maçı S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu önemli mücadele 22 Nisan Salı günü, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.