Haber Tarihi: 25 Haziran 2025 17:01 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 17:01

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka mücadelesini Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Play-off final serisinin dördüncü karşılaşmasında deplasmanda rakibini mağlup eden Fenerbahçe Beko seride durumu 3-1'e getirdi. Dört galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı seride sarı-lacivertliler önemli avantaj elde etti. Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, yarı finalde Anadolu Efes'i mağlup ederek finale yükselmişti. Fenerbahçe Beko ise Bahçeşehir Koleji karşısında parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe Beko'da kritik mücadelede gözler Wade Baldwin, Nigel Hayes-Davis gibi yıldızlarda olacak. İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, Play-off final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor. 25 Haziran Çarşamba günü (bugün) 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE'DE HEDEF 12. ŞAMPİYONLUK

Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş Fibabanka, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dün oynanan dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı. Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 12. şampiyonluğuna ulaşacak.

BEŞİKTAŞ SERİYİ UZATMAK İSTİYOR

Ligde normal sezonu ikinci basamakta tamamlayan Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda iki, sahasında ise kaybettiği bir maçın ardından bugün kazanarak seriyi altıncı karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka'nın kazanması halinde altıncı maç, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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