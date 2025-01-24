Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Samet Akaydin

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Samet'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



"SEZON BAŞINDA DA GELMEK İSTEDİM"





Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin, Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,Rizespor formasıyla ilk sözlerini sarf eden Samet Akaydin,