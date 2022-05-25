Fatih Terim için flaş iddia: "Kral olurdu"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim için flaş iddia: 'Kral olurdu'
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25 Mayıs 2022 13:10
Fatih Terim, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor.

Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina ve Milan'a gitmesinde büyük payı olan Moreno Roggi, katıldığı bir programda, "Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter ve Roma benimle temas kurdu. Terim'i istiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Terim'in Galatasaray'a dönmek için İtalya'dan ayrıldığını söyleyen Roggi, "Ancak o Galatasaray'a dönmek için çıldırıyordu. İstanbul'a döndü. Dönmemiş olsa, döneminin en büyük teknik direktörü olabilirdi" şeklinde konuştu.

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