Fatih Terim: 'Falcao kırmızı görmedi, verelim dediler'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Erzurumspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Erzurum'un genelde Galatasaray için iyi şeylerin başlangıcı olduğunu ifade eden Terim, "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı. Üç puan en azından bizim için moral oldu, küçük bir moral oldu. Ümit ederim iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurum, genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor" ifadelerini kullandı.



Hakem kararlarını ve Falcao'nun kırmızı kartını da yorumlayan Terim, "Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı 9 numaralı futbolcunun Luyindama'ya müdahalesi var. Tabii bizim Luyindama 'Ah' demediği için bir şey yok. Bizim 10'a 11'e göre daha fazla antrenman yapmamız gerekli demek ki. Bizim hakemler, 'Falcao hiç kırmızı görmedi verelim de rekor kıralım' dediler herhalde. Nerede gördü; Türkiye'de gördü! Saçma sapan kartlar" şeklinde konuştu.



