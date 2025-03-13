Fatih Portakal bugün neden yok, Sözcü TV'de den ayrıldı mı?

Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı mı, neden yok izleyenler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Gazeteci Barış Pehlivan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Portakal, şimdi ise hem televizyon hem de YouTube yayınlarını sonlandıracağını belirtti.



FATİH PORTAKAL SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI?



Fatih Portakal aldığı sürpriz bir kararla medya dünyasına veda edeceğini açıkladı. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, Haziran ayında ekranlardan tamamen çekileceğini duyurdu.



Portakal, açıklamasında, artık televizyon ekranlarında ve dijital medyada yer almayacağını belirterek, emekli olacağını ifade etti.







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