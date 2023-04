Facebook bayram mesajları 2023: En güzel yeni bayram mesajları

FACEBOOK EN ÖZEL VE GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023



ile ilgili sevdiklerinize atabileceğiniz en güzel, en güzelen beğenilenhaberimizde...Ramazan Bayramı mesajları ile bu başlık altından sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Her yıl kutlanan, dua ve ibadetler ile geçen resimli Ramazan Bayram vesilesi ile en güzel mesajı ve sözleri bir arada derledik. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2017 resimli Ramazan Bayramı mesajlarıHayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu melekleriniz avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin, bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin, ramazan bayramınız kutlu olsun.Dostluğu, sevgiyi ve geleceği Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan ALLAH hayırlı dualarda bulunan muminlerinin dualarını kabul eder, Bu hayırlı bayramda dualarımız yüce ALLAH'a mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk, bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu bayramın güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız mübarek olsun...Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu melekleriniz avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin, bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mek,nın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın NurLanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.Her şeyin rahatça yenip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlarEn delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsunDualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.Dostluğu, sevgiyi ve geleceği Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, ramazan bayramınız kutlu olsun!Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.Ramazan Bayramının ulusumuzun dirliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.Dostluğu, sevgiyi ve geleceği Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda BulunanMuminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mek,nınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun...Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!Mübarek ramazan Bayramı Sana ve Ailene Bol Mutluluk Bol Huzur Ve Refah bir Hayat Getirsin, Bu Bayramın Güzelliğini ve Bereketini Evine Getirsin Kalbine İman Nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.Evinize Gül Kokusu Essin, Kalplerinize ALLAH iyilik versin, Bu bayramdada Elerimiz herzamanki gibi Mutlulukla Birleşsin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Önemli olan hatırlamaktır. Mübarek Ramazan Bayramı nızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun! Küskünlerin barıştığı, sevenlerin biraraya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlarMübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı"nız kutlu olsun.Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek ramazan Bayramınızı Kutlarım.En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsunİslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu OlsunBayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..Ramazan bayramının ulusumuzun dirliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Sağlıklı Nice Bayramlara.Mübarek ramazan bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu bayramın güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan bayramınız mübarek olsun..Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.*|* Rabbim nefsimize celaliyle, kalbimize cemaliyle, hayatımıza hikmetiyle, hatalarımıza rahmetiyle, mahşerde Muhammediyle yardım etsin inşallah. Hayırlı Bayramlar.Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı Bayramlar.Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.Dualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.Dostluğu, sevgiyi ve geleceği Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.-Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı'nı doya doya yaşıyalım. Hayırlı bayramlar.-Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum İyi bayramlar!- Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.-Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.-Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.Rabbimiz! Sen sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sav'e, Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır. Ancak oruç müstesna, onun karşılığını ancak ben veririm diyorsun. Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bu orucun sevabı olarak bizleri Cennetine kavuştur. Sevgili Peygamberimize bizleri komşu eyle ya rabbi.Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü'min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.Mukabelesiyle, sahuruyla, iftarıyla, fitresiyle zekatıyla, orucuyla teravihi ile, Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eyle.Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle.Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle.Bu bayram sabahı rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu sabah senin kapına, boyun bükerek, duayı müminin en samimi ibadeti bilerek, sığınılacak tek kapının "Senin kapın" olduğunu bilerek geldim Y,rab!"Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi" (Furkan 77) Ayet-i Kerimesine sığınarak, Vahyinin, senin kulun ile konuşman olduğunu bilerek, ellerimi açtım Rahmetine Y,rab! Huzurunda boynumu büküyor, aczimi yüreğimde hissediyor, Sen Rab, ben ise kulunum diyorum!"İyy, kena'büdü ve iyy, kenestaîn!"Yalnız sana inanıyor ve yalnız senden yardım diliyorum! Yanı başımdasın Rabbim! Tek sığınağımsın! Ve sen bana şah damarımdan daha yakınsın!Sen "SEM'İ"sin, duamı işitensin!Sen "BASİR"sin, beni gören ve gözetensin!Kapına geldim bu bayram sabahı! Bu bayram sabahı camileri dolduran mü'minlerle birlikte el açtım, dualarımın kabulu için vesile kıldım, taptığım inandığım TEK kapıma geldim, bu aciz elleri kudretinle tut Rabbim, geri çevirme!Sen "Rab"sin ben "Kul" olanım. Eksiğim günahım çok. Ama senin "kulun" olmakta şeref duyan, bahtiyar olanım Yarab.Sen, bu elleri, bu bayram sabahı camileri doldurarak, bayram yapmak için camilere gelip ellerini sana açıp yalvaran, sana uzanan milyonlarca güzel el arasına kat, onların arasında, duası Kabul olanların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun dualarını da kabul eyle Yarabbi!Bu bayram sabahında Kabe'de, tavafta olup, gönlü seninle olanların, Mültezemde yaşlı gözlerle sana sığınanların, Ravza'da Yeşil Kubbe önünde sevgilinin huzurunda sana el açanların dualarına kat bu acizin dualarını!Ve kabul eyle Yarabbi!Kabul eyle Yarabbi!Sana amellerimle gelmeye yüzüm yok Allahım, tek sermayem SENİ SEVEN YÜREĞİM. Sevgine, VEDÛD ismine sığınarak geldim huzuruna,Sen "sevdalılar" arasına kat bu aciz yüreği de Yarabbi. Sen SEVGİNİN ESAS KAYNAĞI olan Rabbim!Biz ahir zaman ümmetiyiz. Örneksiziz, yetimiz, öksüzüz Y,rab. Yüreğimiz yangınlar dolu, ancak öğrendiklerimizle o gül Nebiyi hiç göremeden, ona ümmet olmaya ve yolunda yürümeye çalışıyoruz.Habibini, sevgilini hiç görmedik Allahım.O'nun sahabelerine olan sevgisini ve onların da o gül nebiye (s.a.v.) olan sevgilerine şahit olamadık. Asr-i saadetteki "AŞK" atmosferinden fersah fersah uzaklarda, asırlar ötesinde, sevgisizlikten çöle dönmüş gönüllerimizle yol almaya çalışıyoruz Allahım!Sen sinelerimizi sevgine ve sevgiline, VEDÛD isminin tecellileriyle aç Allah'ım!Allah'ım, insancıkların senin cenneti kazanmaları için açtığın yollardan habersizler.Dünyada tattıklari azıcık bir keyfi ahirete tercih ediyorlar!Ebedi zevklerden habersiz yaşıyorlar Allah'ım.Sen sineleri sevgine aç Allah'ım!Aç Allah'ım aç da, seninle yaşamanın, "senin için" yaşamanın, bu geçici dünyayı, uhraya basamak yapmanın ne demek olduğunu anlasınlar Allah'ım!Sevginle bak bize Rabbim!Sevginle yol göster Rabbim!Ya rabbi, kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, kim teravih namazını kılarsa, kim kadir gecesini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affedilir diyor Peygamberimiz, Bizler de inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucumuzu tuttuk, teravih namazımızı kıldık, Kadir gecesini ihya etmeye çalıştık. Bizlerin de geçmiş günahlarını affeyle ya rabbiAllahım! Lutfettiğin bayramda ve sonrasında Bizi her türlü bela, musibet bütün tehlikelerden koru..Hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına borçlarını ödeme kolaylığı nasib eyleRabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri ateş azabından muhafaza eyle.Bizi, annemizi, babamızı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.Sevgili peygamberimiz senden neyi istemişse biz de onları istiyoruz, hangi şeylerden sığınmışsa biz onlardan sana sığınıyoruz.Yapmış olduğumuz duaları kabetullahta, arafatta, müzdelifede, ravzai mutahharada yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle..Amin! bi hürmeti taha ve yasin ve selamün alel mürselin. Vel hamdü lillahi rabbil alemin.