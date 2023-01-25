Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 17:53

Fabio Borini için Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir sıraya girdi

Fabio Borini için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer sırasına girdi. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ile ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş ve Başakşehir'inde Fabio Borini için harekete geçtiği iddia edildi. Peki, Fabio Borini Fenerbahçe'ye mi, Beşiktaş'a mı, Başakşehir'e mi transfer olacak?

Fabio Borini için Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir sıraya girdi
Abone Ol
Karagümrük'ün yıldız ismi Borini için Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe sıraya girdi. Fenerbahçe'nin keseyi açarak 4,25 milyon euroya bonservisini aldığı Bruma'yı takasta önerdiği iddia edildi.  Peki, Fabio Borini Fenerbahçe'ye mi, Beşiktaş'a mı, Başakşehir'e mi gidecek?

FABİO BORİNİ FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için karşı karşıya geldi. TRT Spor'un haberine göre iki dev kulüp, 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile ilgileniyor.
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maça çıkan Borini, 13 gol atıp 7 de asist yaptı. İtalyan yıldız Süper Lig gol krallığı yarışında 15 gollü Enner Valencia'nın ardında 12 golle ikinci sırada bulunuyor

"BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ TEKLİF"

TRT Spor'un haberinden kısa süre sonra A Spor, Başakşehir'in Borini için Fatih Karagümrük'e 500 bin euroluk resmi teklif yaptığını iddia etti. Borini'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

KARAGÜMRÜK SICAK BAKMIYOR

Karagümrük, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yaptığı tekliflere sıcak bakmadı. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2,5 milyon euro. Haziran ayında kontratı bitecek futbolcunun hangi Süper Lig devine gideceği merak konusu oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Karagümrük'ten Borini için açıklama Transferler Karagümrük'ten Borini için açıklama
Uzaya gidecek ilk Türk kimdir? Erdoğan açıkladı Gündem Uzaya gidecek ilk Türk kimdir? Erdoğan açıkladı
Ali Koç - Dursun Özbek tartışması nedir? Mevzular Açık Mikrofon'da ne zaman olacak? Gündem Ali Koç - Dursun Özbek tartışması nedir? Mevzular Açık Mikrofon'da ne zaman olacak?
Türkiye'de bir kulüp daha kapanıyor! Spor Toto 2. Lig Türkiye'de bir kulüp daha kapanıyor!
Fabio Borini için Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir sıraya girdi Gündem Fabio Borini için Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir sıraya girdi
Ali Koç, Oğuzhan Uğur ile Mevzular Açık Mikrofon'a ne zaman katılacak? Fenerbahçe Ali Koç, Oğuzhan Uğur ile Mevzular Açık Mikrofon'a ne zaman katılacak?
Bandırmaspor, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı Spor Toto 1. Lig Bandırmaspor, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı
Giresunspor - Galatasaray maçı bileti kaç para? Giresunspor Giresunspor - Galatasaray maçı bileti kaç para?
Altyapıda Türk modeli için çalışmalar devam ediyor Futbol Altyapıda Türk modeli için çalışmalar devam ediyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
2
Okan Buruk'un en çok istediği transfer: Fofana
3
Galatasaray'dan yerinde takip!
4
Galatasaray'dan sezon sonuna rezerve
5
Haris Seferovic'ten ayrılığa şartlı onay
6
"Fenerbahçe transferden emin!"
7
Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ı istiyor!

SON HABERLER

yukarı ok