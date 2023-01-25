Fabio Borini için Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir sıraya girdi

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Karagümrük'ün yıldız ismi Borini için Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe sıraya girdi. Fenerbahçe'nin keseyi açarak 4,25 milyon euroya bonservisini aldığı Bruma'yı takasta önerdiği iddia edildi. Peki, Fabio Borini Fenerbahçe'ye mi, Beşiktaş'a mı, Başakşehir'e mi gidecek?Beşiktaş ile Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için karşı karşıya geldi. TRT Spor'un haberine göre iki dev kulüp, 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile ilgileniyor.Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maça çıkan Borini, 13 gol atıp 7 de asist yaptı. İtalyan yıldız Süper Lig gol krallığı yarışında 15 gollü Enner Valencia'nın ardında 12 golle ikinci sırada bulunuyorTRT Spor'un haberinden kısa süre sonra A Spor, Başakşehir'in Borini için Fatih Karagümrük'e 500 bin euroluk resmi teklif yaptığını iddia etti. Borini'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.Karagümrük, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yaptığı tekliflere sıcak bakmadı. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2,5 milyon euro. Haziran ayında kontratı bitecek futbolcunun hangi Süper Lig devine gideceği merak konusu oldu.