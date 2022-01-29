Everton'da transfer hedefi Donny van de Beek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Donny van de Beek'i renklerine bağlamak istiyor.



The Athletic'te yer alan habere göre; Donny van de Beek'in, Manchester United'da istediği kadar süre şansı bulamadığı ve Dünya Kupası için takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.



İngiliz medyasının haberinde, takımın başına Frank Lampard'ı getirmek isteyen Everton'un da 24 yaşındaki futbolcuyu transfer önceliği olarak belirlediği aktarıldı.



Hollandalı futbolcuya Everton dışında Crystal Palace'ın da ilgisinin olduğu ifade edildi.





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