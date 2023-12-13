Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 13:51 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:51

Evde bakım maaşları neden yatmadı? (Aralık 2023)

Her ayın 15'inden sonra yatan, evde bakım maaşları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2023 Aralık ayı evde bakım maaşları neden yatmadı?

Evde bakım maaşları neden yatmadı? (Aralık 2023)
Abone Ol
Evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme bekleyen kişilerin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, Aralık ayında hangi tarihte ödeneceği gündeme geldi.  

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NEDEN YATMADI? 

Aralık 2023'te evde bakım maaşlarının neden yatmadığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir Ancak, ödemelerin gecikmesi veya kesintiye uğraması durumunda çeşitli nedenler olabilir. Bu nedenler arasında sistemsel sorunlar, banka işlemleri veya diğer yönetimsel faktörler yer alabilir. Kesinti veya gecikme durumunda, ilgili kurum veya kuruluşla iletişime geçmek en doğru adım olacaktır. Ancak, Aralık 2023 için özel bir durum veya resmi bir açıklama bulunmamaktadır
 
EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Evde bakım
Gündem

Diğer Haberler

Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi? Açıkladı Futbol Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi? Açıkladı
Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu? Büyükekşi açıkladı! Ankaragücü Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu? Büyükekşi açıkladı!
Beşiktaş, Avrupa'da 242. maçına çıkacak Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa'da 242. maçına çıkacak
Mehmet Büyükekşi liglerin başlama tarihini açıkladı Fenerbahçe Mehmet Büyükekşi liglerin başlama tarihini açıkladı
Naldo'nun ailesine çarpan sürücüye dava Antalyaspor Naldo'nun ailesine çarpan sürücüye dava
Abdurrahman Arıcı: 'Halil Umut Meler'in dönmesini isteriz' Trendyol Süper Lig Abdurrahman Arıcı: "Halil Umut Meler'in dönmesini isteriz"
Evde bakım maaşları neden yatmadı? (Aralık 2023) Gündem Evde bakım maaşları neden yatmadı? (Aralık 2023)
Fenerbahçe, Avrupa'da 266. kez sahne alacak Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da 266. kez sahne alacak
Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fırat Aydınus: "O hareket 'Bitti' demek!"
2
Vincent Aboubakar'a teklif yağmuru
3
Montella'dan Çağlar Söyüncü'ye transfer tavsiyesi
4
Dries Mertens: "İnanmıyorsak, oynamamalıyız"
5
Jacob Neestrup: ''Türkler bizi küçük gördü''
6
Mauro Icardi: ''Elenmemiz acı verici''
7
FLAŞ iddia: "Kulüpler, TFF'nin istifasını istiyor"

SON HABERLER

yukarı ok