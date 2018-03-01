Porto, 2006-2007 sezonunda şike yaptığı için Boavista ile birlikte Portekiz Futbol Federasyonu'ndan 6 puan ceza almış ve bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemişti. Ancak Porto Kulübü, ülke federasyonunun aldığı bu karara itiraz etmiş ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkının elinden alınması nedeniyle de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a başvuruda bulunmuştu. CAS başvuruyu değerlendirip, mavi beyazlıların suçsuz olduğuna kanaat getirdi ve lig şampiyonu Porto’nun Şampiyonlar Ligi’nde oynamasına karar verdi.

Portekiz Ligi'nde oynanan Estoril - Porto maçının ikinci yarısında şike yapıldığına dair şikayet alındı. 15 Ocak'ta oynanan ve deplasman tribününün çökmesinden dolayı skor 1-0 Estoril lehine iken ileri bir tarihe ertlenen maç. 21 Şubat'ta oynandı ve 1-0 başlayan maçı Porto 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.Estoril - Porto maçından iki gün sonra savcılığa yapılan şikayetteve yapılan şikayet için inceleme başlatıldığını açıkladı.Savcılığa yapılan şikayette, Estoril - Porto maçından bir gün önce Estoril'in çoğunluk hisselerine sahip bir kişi ileEstoril'in Porto'ya 3-1 yenildiği maçın ardından Estoril teknik direktörü Ivo Vieira'nın futbolcuları suçlayıcı sözleri ve "Bu kulübün formasını giymeyi hak etmeliler" sözü dikkatlerden kaçmadı.Portekiz'de daha önce de Rio Ave - Feirense maçında şike iddiaları gündeme gelmişti. Rio Ave - Feirense maçına Asya bahis şirketleri tarafından müdahele edildiği ve Rio Ave futbolcularının maça bahis yaptığı kaydedildi.Unutmayın ki Estoril oyunun ikinci yarısında (ilk yarısı 15 Ocak'ta başladı) üç gol fark etti. Görüntü o kadar kötüydü ki teknik direktör , oyuncularının tutumunu sorgulamak için halka açıktı ve onlara "kulüp formasını giymeyi hak ettirmek" zorunda kaldığını söylüyordu.Gabriel Barbosa ve Lisandro Lopez gibi iki oyuncuyu Benfica'ya götüren Cesar Boaventura isimli menajer, olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamalayla da ortalığı karıştırdı.Boaventura, "Estoril - Porto maçının 2. yarısında oynanan maçta bir oyuncu, ilk maçta oynamadı. Bu oyuncu 17 maçta oynamış, bu nedenle Estoril'i kutlarım. Porto yönetiminden kumar bağımlılığı ile ilgili yalan söylemem için para önerildi. Savcılığa ifade vermeye hazırım. Yalanlarla ilgili konuşmam için henüz bir davet almadım. Burada para, futboldan daha önemli görünüyor" dedi.Bunun üzerine Porto yönetiminden yapılan açıklamada, menajerin kendileriyle iş yapmasına izin verilmediği için bu tarz açıklamalar yaptığını kaydedilirken, "Bu menajere oyuncularımızla iletişime geçmemesi yönünde itirazlar yapıldı. Boaventura ile ilgili bildiğimiz tek şey, Benfica ile çok yakın ilişkiler içinde olması" ifadeleri kullanıldı.