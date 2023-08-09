Haber Tarihi: 09 Ağustos 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 15:39

Esra Erol yeni sezon ne zaman başlıyor? 2023-2024 Esra Erol ne zaman?

Esra Erol 2023-2024 yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Atv ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'danın yeni sezon tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hafat içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da, 2 Haziran Cuma günü itibariyle sezon finali yapmıştı. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

Esra Erol yeni sezon ne zaman başlıyor? 2023-2024 Esra Erol ne zaman?
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2015'ten beri Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programı yaklaşık 8 sezondur hafta içi her gün ekrana geliyor. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi ise merak konusu oldu. Bu kapsamda tüm program takipçileri Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm merak edilenler...
ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün 16.00-19.00 arası ekranlara gelen Esra Erol'da, 2023-2024 yeni sezonunda yine ATV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek. 2 Haziran Cuma günü sezon finali yapan programın Eylül ayında, okulların açıldığı hafta başlaması bekleniyor.

Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

İzdivaç programı ile adını duyuran Esra Erol, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve önemli bir televizyon figürü haline gelmişti.

Esra Erol 2023-2024 yeni sezonda format değişikliği olacak mı?

Esra Erol 2023-2024 yeni sezonunda format değişikliğine gitmeyecek. RTÜK bu tarz konuları işlemesine izin veriyor. Esra Erol bu formatla devam edecek. Eşi ile barışmak isteyen, eşinden ayrılmak isteyen, kavgaları olan insanlar programa gelerek Esra Erol'dan yardım istiyor. Esra Erol'un yeni sezon programı eylül ayında başlayacak.

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