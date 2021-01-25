Erzurum'da Türkiye Curling 1. Lig heyecanı

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları'nda karşılaşmalar oynanmaya başladı.



Yakutiye ilçesindeki Erzurum Curling Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak başlayan, 7 ilden 13 kulüp ile 15 takımın yer aldığı organizasyonun ilk gününde üç karşılaşma yapılacak.



Türkiye Curling Federasyonunun 2020-2021 faaliyet programında yer alan müsabakalar, 29 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.



Federasyon başkan vekili Ahmet Çelebi, AA muhabirine, organizasyonun salgın kuralları kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.



Günde üç seans üzerinden müsabakaların yapılacağını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin çeşitli illerinden erkeklerde 8, kadınlarda 7 takım mücadele edecek. Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle tedbirler alarak kazasız belasız bitirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki ay ise Süper Lig'i başlatacağız. Pandemi sürecinde antrenmanlarımızı bile kurallar doğrultusunda devam ettirdik. Milli takımlarımız ve diğer takımlar azimle, istekle antrenmanlarını yaptı. Bugün de burada çocuklarımızın azmini görüyoruz. Başaralı bir organizasyon gerçekleştiriyoruz."



