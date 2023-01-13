Erdal Erzincan kimdir, kaç yaşında? (13 Ocak Cuma)

Yılbaşı akşamı televizyonda yayınlanan programlar olarak bakıldığında izleyicilerin yüzünü güldürecek yapımların olduğu göze çarpıyor. Hemen hemen tüm televizyon kanallarında yılbaşı özel programı yayınlanacağı duyuruldu. Kanal D yılbaşı, Star TV yılbaşı programı, ATV'de yılbaşı programı, Show TV yılbaşı yeni yıl 2022 neler var, TV8 yılbaşı programları, FOX TV yeni yılda neler var? TRT 1 yılbaşı programı.
ERDAL ERZİNCAN KİMDİR?
Erdal Erzincan,1971 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla da o yaşlarda tanıştı. 1985 yılında Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başladı.1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; 'Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği' (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki bitirme tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu.ERDAL ERZİNCAN RESMİ INSTAGRAM HESABINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN YILBAŞI TELEVİZYONDA NELER VAR? 2022 YILBAŞINDA HANGİ KANALDA NE VAR?
Kanal D - Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV - İbo SHOW
ATV - Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV - Güldür Güldür Yılbaşı Özel
TV8 - O SES Türkiye Yılbaşı Özel
FOX - Ata Demirer Gazinosu
TRT 1 - Seksenler Yılbaşı Özel
NETFLIX YILBAŞI ÖZEL DİZİ FİLM STAND UP PROGRAMLARI
Cem Yılmaz- Diamond Elite Platinum Plus
Cobra Kai - 4. sezon
Geçmişle Dans - 1. sezon
Queer Eye - 5. sezon
Fok Birliği
Daiki Tsuneta
Exxen yılbaşı programı
Leyla ile Mecnun 5. sezon
Gibi 2. sezon
Arabeskin Aşık Kadınları BLUTV YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI
Yılmaz Erdoğan'ın tek kişilik oyunu Münaşaka GAIN TV YILBAŞI PROGRAMI
Duygu Demirdağ'la 2021'e Son Bakış
Mirgün Cabas ile Orda Rahat Mısın?
Doğu Demirkol - Yılbaşı Özel
Ahmet Mümtaz Taylan ile 2033'e Hoş Geldiniz
Dayı Şov - Yılbaşı Dayısı
10 Bin Adım 2. sezon Güldür Güldür Yılbaşı Özel konukları
Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Olcay Şahan, Hami Mandıralı, Buray, Kobra Murat, Kobra İbrahim, Erdal Erzincan ve Emel Sayın O Ses Türkiye Yılbaşı özel konukları
Çağlar Ertuğrul - Deniz Baysal, Fahriye Evcen - Barış Arduç, Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,, Müge Anlı, Melis Sezen, Burcu Özberk, İlhan Şen, Eda Ece, Murat Yıldırım, Merve Dizdar YILBAŞINDA ALINABİLECEK UCUZ HEDİYELER
- Yılbaşı desenli kazak
- 2022 yazılı t-shirt
- 2022 gözlüğü
- 2022 kar küresi
- 2022'ye özel baskılı sweattshirt
- Yeni yıl kupası (MUG)
- 2022 atkısı
- 2022 beresi
- Yeni yıl YILBAŞINDA ALINABİLECEK PAHALI HEDİYELER
- Yılbaşı ağacı ve süsleri
- Yılbaşı için Play Station veya oyun konsolu
- Marka ayakkabı 2022 için
- Özel etkinlik bileti (tiyatro, gösteri vb.)
- Sevdiğinizin beğendiği elektronik eşya (akıllı telefon, tablet)
- 2022 kampanyalı yüzük, pırlanta İŞTE 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ:
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yeni yıla girerken yılbaşında işe gidip gitmeyeceğini bilmek isteyenler araştırmalarını yapıyor. Yılbaşı günü yanı 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gün 2021 yılı bitirilip 2022 yılına girilecek. Yılbaşında resmi tatil var mı? merak edilenler arasında olduğundan bir çok soru soruluyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre 1 Ocak 2022 Cumartesi 1 GÜN resmi tatil. 31 Aralık resmi tatil değil ancak bazı özel kurumlar bugünü yarım gün tatil yapabiliyor.