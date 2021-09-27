Enes Ünal'ın takımı puansız Getafe son 25 yılın rekorunu kırdı

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, 7 lig maçında henüz puanla tanışamayarak son 25 yılın en başarısız La Liga istatistiğini yakaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal'ın takımı puansız Getafe son 25 yılın rekorunu kırdı
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27 Eylül 2021 09:48
Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, bu sezon henüz galibiyet alamayarak La Liga rekoru kırdı.

Sezona Valencia deplasmanında başlayan Getafe, daha sonra sırasıyla Sevilla, Barcelona, Elche, Vallecano, Atletico Madrid ve Real Betis maçlarından da puan çıkaramayınca La Liga'nın son sırasına demir attı. Getafe'nin bu performansı son 25 yılın en kötü ilk 7 hafta açılışı olarak kayıtlara geçti.

Henüz puanla tanışamayan La Liga'da Getafe 7 haftada 2 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

Milli futbolcumuz Enes Ünal ise Getafe formasını bu sezon 6 maçta 375 dakika sırtına geçirirken henüz gol sevinci yaşayamadı.


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