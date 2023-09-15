Enes Ünal'a Beşiktaş için izin yok

Beşiktaş, transferin son günlerinde Enes Ünal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere harekete geçmişti.
Ancak İspanyol ekibi Getafe'den olumsuz yanıt geldi.
Getafe'nin, kadro planlamasını tamamladığı ve 26 yaşındaki oyuncuyu en azından devre arasına kadar takımdan göndermeye sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı. Milli futbolcunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.
GETAFE KARİYERİ
Getafe'de 104 karşılaşmaya çıkan Enes Ünal 36 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Ancak İspanyol ekibi Getafe'den olumsuz yanıt geldi.
Getafe'nin, kadro planlamasını tamamladığı ve 26 yaşındaki oyuncuyu en azından devre arasına kadar takımdan göndermeye sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı. Milli futbolcunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.
GETAFE KARİYERİ
Getafe'de 104 karşılaşmaya çıkan Enes Ünal 36 gol, 8 asistlik performans sergiledi.