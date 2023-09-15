Enes Ünal'a Beşiktaş için izin yok

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak adına harekete geçtiği milli golcü Enes Ünal'a kulübü Getafe'den transfer izni çıkmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Enes Ünal'a Beşiktaş için izin yok
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15 Eylül 2023 09:20
Son güncelleme 15 Eylül 2023 09:21
Beşiktaş, transferin son günlerinde Enes Ünal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere harekete geçmişti.

Ancak İspanyol ekibi Getafe'den olumsuz yanıt geldi.

Getafe'nin, kadro planlamasını tamamladığı ve 26 yaşındaki oyuncuyu en azından devre arasına kadar takımdan göndermeye sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı. Milli futbolcunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.

GETAFE KARİYERİ 

Getafe'de 104 karşılaşmaya çıkan Enes Ünal 36 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 



 

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