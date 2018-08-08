Emre Belözoğlu'nun oğlundan müthiş performans

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Emre Belözoğlu'nun oğlu Ömer Belözoğlu'yla antrenman yaparken çekilen videosunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Başakşehir'in en iyi ismi olan Emre'nin oğlunun da attığı şutların tam isabet olması izleyenlere "Babasına çekmiş." dedirtti.Emre Belözoğlu kimdir ?Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir futbolcudur.Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli futbolcular arasında kendisini bulan bir futbolcudur.Fenerbahçe için en önemli oyunculardan biridir.Başarılı performansınla beraber takımın en iyi isimlerindendir.Emre Belözoğlu kimdir? İşte kariyeri ve hayatı...Emre Belözoğlu Babasının futbola olan merakı sayesinde, genç yaşta Zeytinburnuspor forması altında futbolla tanıştı. 12 yaşındayken, antrenörü Salih Bulgurlu tarafından yeteneği farkedilince özel eğitim almaya başladı ve bu olay futbol kariyerinin başlamasına yol açtı.1994 yılında, Zeytinburnuspor'dan, Galatasaray'ın altyapısına transılan Belözoğlu, efsanevi oyuncu Gheorghe Hagi'den dersler almaya başladı. 1996 yılında, Galatasaray'ın A takımına geçen futbolcu, 2001 yılına kadar bu formayı başarıyla taşıdı. Oynadığı 103 maçta 21 gol ve sayısız asiste imza attı. Galatasaray'da oynadığı süre içerisinde, üst üste dört şampiyonluk yaşayan başarılı oyuncu, bu süre içerisinde UEFA Kupası'nın da sahibi oldu.2001 yılında, İtalya'nın F.C. Internazionale Milano (bilinen adıyla İnter ya da İnter-Milan) takımına, 10 milyon euroluk bir bedel karşılığında transfer oldu. Bu takımda oynadığı başarılı futbol ile göz dolduran Belözoğlu, 2001-2005 yılları arasında bu takımla sahaya çıktığı 79 maçta 4 gol kaydetti. İnter'in en başarılı oyuncularına verilen Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü, 2002–2003 yılındaki başarılı performansı ile kazandı. Fakat peşini bırakmayan sakatlıklardan ve 2004–2005 sezonunda takımdan uzak kalmasından dolayı transfer listesine alındı.2005 yılının Temmuz ayında, 3.8 milyon euroluk bir bedel karşılığında Newcastle United'a transfer oldu. Attığı goller kadar yüksek asist skorları ile de taraftarların hayranlığını kazanan Belözoğlu, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle maalesef bütün performansını takıma yansıtma fırsatı bulamadı. Newcastle United kadrosunda yer aldığı üç yıl içerisinde 67 maçta oynadı ve de 4 gol attı. 2006 yılında, takımıyla beraber Intertoto kupasını kazandı.2008 Temmuz'unda, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılan bir tören ile, Aziz Yıldırım tarafından tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe takımına katıldığı resmi olarak açıklandı. 4 yıllık bir kontrat imzalayan ve de 5 numaralı formanın sahibi olan Belözoğlu, Fenerbahçe kadrosuna katılması nedeniyle fanatik Galatasaray'lı taraftarlarca eleştirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe forması altında çıktığı 29 maçta 2 gol kaydetti.A Milli Takım'a girmeden önce, 1994–1999 yılları arasında Genç Milli Takım'ların kadrosunda devamlı olarak yer alan Belözoğlu, bu süre zarfında oynadığı 71 maçta 33 gol kaydetti. 2000 yılından beri A Milli Takım'da top koşturan deneyimli ortasaha oyuncu, sahaya çıktığı 65 maçta 6 gol attı. Mart 2004'de Emre, Pele tarafından yaşayan en büyük 125 oyuncu arasında gösterildi, aynı zamanda FİFA tarafından hazırlanan "En İyi 100 Oyuncu" listesinde de kendisine yer buldu.