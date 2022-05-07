Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aytemiz Alanyaspor 2-1'lik skorla kaznadı.
Alanyaspor, 20. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Younes Belhanda, 32. dakikada skora eşitliğ getiren golü attı.
Konuk ekip, 76. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle galibiyete ulaştı.
Alanyaspor'un 80. dakikada Tayfur Bingöl'le bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.
Son 5 iç saha maçında 3 yenilgi alan Adana Demirspor, 52 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 58'e yükseltti.
Adana Demirspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
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Alanyaspor, 20. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Younes Belhanda, 32. dakikada skora eşitliğ getiren golü attı.
Konuk ekip, 76. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle galibiyete ulaştı.
Alanyaspor'un 80. dakikada Tayfur Bingöl'le bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.
Son 5 iç saha maçında 3 yenilgi alan Adana Demirspor, 52 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 58'e yükseltti.
Adana Demirspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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