Emrah Başsan: 'Takım arkadaşlarım ruh göstermeli'

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Erzurumspor'da Emrah Başsan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Takım arkadaşlarının ruh göstermesi gerektiğinin altını çizen Başsan, "Üzüldük. Alt sıralardayız, galibiyete ihtiyacımız vardı. Futbolun doğrularını yaptık. 1-0 geri düştük, reaksiyon gösterdik. Yapılması gereken ne varsa yaptık. Biraz ruh olması lazım. Biz buradan çıkmaya çalışırken, bazı takım arkadaşlarımın vicdani olarak ruhlarını göstermeleri gerekiyor. 3 yıldır buradayım. Bu şehir ilk yılında düşürülürken de buradaydım. Çıkarken de buradaydım. Bu kadar basit olmamalı. Herkes elini vicdanına koysun. Futbol bu. Maalesef atamayınca yiyorsun. Dersler alacağız. Goller atmışım atmamışım önemli değil. Kalecimiz hatalı gol de yemiş olabilir. Futbol da takım olmak, takım arkadaşının açığını kapatmaktır. Biz iyi takımız. Bazı şeyleri gösterdik ama biraz daha sahiplenmek lazım. Çünkü, bu takım düşünce de kolay çıkmıyor. Artık rakiplerimizle oynayacağız. Ligde kalmak istiyorsak, herkes samimi bir şekilde mücadele edecek. Ettiği zaman kazanıyoruz. Bu zamana kadar da bu şekilde kazandık. Kısmet diyelim." dedi.



Sezonun devamı için konuşan Emrah, "Taraftarın bir suçu yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Taraftar bizi destekliyor. Bu şehir futbolu çok seviyor. Yapıyoruz, deniyoruz, çalışıyoruz ama bugün yani olması gerekenler bence olmadı. Önümüzde Denizli maçı var. 2-3 günde 1 maç oynayacağız. Bu periyottan çıkmamız gerekiyor. Yenilsek bile taraftar desteğini gösteriyor. Hayırlısı olur. Elimizden de bu kadarı geliyor. Kısmet diyelim bazı şeyler için." ifadelerini kullandı.



