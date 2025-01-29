Haber Tarihi: 29 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 11:40

Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2025 (1 ve 2 taksit tarihi)

Emlak vergisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, ev sahibi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl, yılda 2 kez ödenen emlak vergisinin 1. taksiti için son tarih yaklaşıyor. Peki, 2024 emlak vergisi ne zaman ödenir, nasıl ödenir? T. C ile emlak vergisi sorgulama

Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2025 (1 ve 2 taksit tarihi)
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Her yıl mart ve kasım aylarında ödenmeye başlanan emlak vergisi ödemeleri için geri sayım başladı. Ev sahipleri tarafından ödenen emlak vergisi, ödenmemesi durumun cezai işlemlere yol açıyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için son tarih ne zaman?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

2025 yılı emlak vergisi ödemeleri iki taksit halinde gerçekleşmektedir:

1. Taksit: 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında ödenebilir.

2. Taksit: Kasım ayı boyunca ödenebilir.

Peşin ödeme: Mükellefler, emlak vergilerini peşin olarak da ödeyebilirler. Peşin ödemelerde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

Ödeme yöntemleri: Emlak vergileri, ilgili belediyelerin veznelerinden, anlaşmalı bankalardan veya e-devlet üzerinden online olarak ödenebilir.

Gecikme zammı: Emlak vergilerini son ödeme tarihinden sonra ödeyen mükelleflere gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı, her ay için %1.4'tür.

Emlak vergisi hesaplama: Emlak vergisi, binanın bulunduğu arsanın değeri ve binanın emlak rayiç bedelinin belirli bir oranı üzerinden hesaplanır. Bu oran, belediyelere göre değişiklik gösterebilir.

Emlak vergisi borcunuzu sorgulamak için:

E-devlet üzerinden "Emlak Vergisi Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.

İlgili belediyenin vergi dairesine başvurabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.
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