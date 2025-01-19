Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2025

Maaş farklarının ödeneceği tarihler, memur ve emekli kesiminde merakla takip ediliyor. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük memur maaşı 40 bin 659 TL'ye çıktı. Şimdi ise memur ve memur emeklilerine ödenecek 14 günlük zam farklarının tarihi gündemin ana konusu oldu. Peki, 2025 memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? 14 günlük fark ödemeleri yapıldı mı? İşte detaylar...

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ocak ayı itibarıyla memur ve memur emeklisi maaşlarının zamlı olarak ödenmesi planlanıyor. Ancak, zam oranlarının maaşlara zamanında yansıtılamaması durumunda, oluşan farkların ilerleyen günlerde duyurulacak bir takvime göre hesaplara aktarılması bekleniyor.

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"SSK, Bağkur emeklilerimiz emekli tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17 ile 28'i arasında emekli maaşlarını almaktadırlar.

Emeklilerimiz aylıklarını peşin olarak almaktadırlar. Dolayısıyla Ocak 2025 maaş ödemeleri SSK emeklilerinde ayın 17'si itibarıyla başlıyor. Önümüzde sadece 1 haftalık süreç kaldı. Ödemelerin bu ay yetişeceğini tahmin etmiyorum.

Bu ay içinde kanunlaşıp yetişmezse önümüzdeki ay içerisinde maaşlara ocak ayı zam farkları ödenecektir. Hatta önceki dönemlerde buna benzer bir durum yaşanmıştı. En alttaki taban aylık alan emeklilerimizde fark olarak 14.469 – 12.500 = 1.969 TL fark ödemesi çıkacaktır."

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayı itibarıyla yüzde 15.75 oranında enflasyon farkı yansıtıldı. Son olarak en düşük emekli aylığı da bu oranda arttı.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL seviyesindeyken, yeni artışla birlikte 14 bin 469'ye yükseldi. Ancak taban aylığa yapılan iyileştirme için bir Meclis süreci gerekiyor.