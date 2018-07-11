Elmander'in önerdiği Svendsen'e Galatasaray'ı sordular

tarafından'a önerildiği iddia edilenforması giyen genç forvet, İsveç basınına verdiği geniş röportajında geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.Hammarby'nin genç oyuncusu Svendsen, Elmander'in kendisini Galatasaray'a önerdiği yönünde soruyu da yanıtladı.20 yaşındaki Norveçli golcü Galatasaray ile ilgili soruyayanıtını verdi.Maliyeti düşük ve genç isimlerle ilgilenen Galatasaray için geçtiğimiz günlerde Svendsen'in menajerida kısa bir açıklama yapmış vedemişti.Sander Svendsen Hammarby formasıyla 14 resmi maçta 2 gole imza attı.