Elmander'in önerdiği Svendsen'e Galatasaray'ı sordular

Johan Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği iddia edilen Hammarby forması giyen genç forvet Sander Svendsen, İsveç basınına verdiği geniş röportajında geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.
Hammarby'nin genç oyuncusu Svendsen, Elmander'in kendisini Galatasaray'a önerdiği yönünde soruyu da yanıtladı.
20 yaşındaki Norveçli golcü Galatasaray ile ilgili soruya 'Transfer hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Şu an hala Hammarby'nin oyuncusuyum ama daha fazla oynamam gerekiyor. Oynamalı ve kendime güvenim artmalı. Maalesef şu an burada tam tersi bir durum söz konusu' yanıtını verdi.
Maliyeti düşük ve genç isimlerle ilgilenen Galatasaray için geçtiğimiz günlerde Svendsen'in menajeri Mike Kjolo da kısa bir açıklama yapmış ve 'Bize gelen bazı teklifler var ancak şu an bu isimler bizde kalacak' demişti.
Sander Svendsen Hammarby formasıyla 14 resmi maçta 2 gole imza attı.
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Hammarby'nin genç oyuncusu Svendsen, Elmander'in kendisini Galatasaray'a önerdiği yönünde soruyu da yanıtladı.
20 yaşındaki Norveçli golcü Galatasaray ile ilgili soruya 'Transfer hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Şu an hala Hammarby'nin oyuncusuyum ama daha fazla oynamam gerekiyor. Oynamalı ve kendime güvenim artmalı. Maalesef şu an burada tam tersi bir durum söz konusu' yanıtını verdi.
Maliyeti düşük ve genç isimlerle ilgilenen Galatasaray için geçtiğimiz günlerde Svendsen'in menajeri Mike Kjolo da kısa bir açıklama yapmış ve 'Bize gelen bazı teklifler var ancak şu an bu isimler bizde kalacak' demişti.
Sander Svendsen Hammarby formasıyla 14 resmi maçta 2 gole imza attı.
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