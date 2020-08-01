Elia için sürpriz Fenerbahçe iddiası

Eljero Elia için Twente, Panathinaikos ve Fenerbahçe teklif yaptı ama ADO'nun hocasına göre kendilerinin de bir şansı var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Elia için sürpriz Fenerbahçe iddiası
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01 Ağustos 2020 17:35
ADO Den Haag Teknik Direktörü Aleksandar Rankovic, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı çok istediğini açıkladı.

Voetbal Primeur'a konuşan Rankovic, "Eljero Elia'yı tüm ADO Den Haag yönetimi çok istiyor. Yalan söylemeyeceğim, ben de çok istiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Şu ana kadar aramızda bazı görüşmeler oldu. Ancak, futbol dünyasını da anlıyorum. Elia profesyonel bir futbolcu. Hala çok formda ve fit. Şu anda elimizden gelen, Elia'nın teklifimizi kabul etmesini ummak." ifadelerini kullandı.

Haberin detayında, Eljero Elia ile ilgilenen kulüpler olarak ADO dışında Twente, Panathinaikos ve Fenerbahçe gösterildi.

Rankovic, "Olayın sadece para olmadığını biliyorum. Elia'nın tek motivasyonu alacağı maaş değil. Görüşmelerden sonra Elia konusunda iyi hisler edindik. Bence bizim de bu transfer için bir şansımız var."sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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