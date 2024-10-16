Ehliyet sınavı ne zaman? 2024 Ekim, Kasım, Aralık Ehliyet ve Direksiyon Sınavı Tarihleri

Sürücü kursları aracılığıyla ehliyet almak için başvuru yapan adaylar, 2024 Ehliyet sınavı tarihlerini sorguluyor. Sürücü kurslarına her ayın 1 ile 10 arası kayıt olanlar, MEB bağlı okullarda Ehliyet sınavına giriyor. Peki Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ehliyet sınavı ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılının Ehliyet Sınavı ve Direksiyon Sınavı Tarihleri



EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Sürücü kurslarına kayıt yaptırarak Ehliyet sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, kayıt tarihlerine göre e-sınav ve direksiyon sınavı için randevu alabiliyor.

Sürücü belgesi için her ayın 1'i ile 10'u arası kursa kayıt olanların, kayıt yaptırdıkları ayın 15'inden sonra ehliyet sınavı (e-sınav) için randevu almaları gerekmektedir. Randevu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılının ehliyet sınav tarihleri sırasıyla şu şekilde;

1-10 Ocak 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Şubat 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Mart 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Nisan 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Mayıs 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Haziran 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Temmuz 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Ağustos 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Eylül 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Ekim 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Kasım 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

1-10 Aralık 2024 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.