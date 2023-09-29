Haber Tarihi: 29 Eylül 2023 13:21 - Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 13:21

Ehliyet alma yaşı 16'ya mı düştü 2023

Ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor, haberlerinin ardından ehliyet alma yaşı için yapılan aramalar da yoğunlaştı. Ehliyet almak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, ehliyette yaş sınırlarında önemli değişiklikler yapıldı. Böylece ehliyet alacaklar için yaş sınırı düşürüldü. Peki, M, A1 ve B1 ehliyet alma yaşı değişti mi, Ehliyet yaşı kaç oldu, ehliyet alma yaşı 16 mı? İşte ehliyet yaşı ile ilgili merak edilenler…

Ehliyet alma yaşı 16'ya mı düştü 2023
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Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde birçok maddede değişiklik yapıldı.
Yönetmeliğin maddeleri arasında taşıtların teknik şartlarını ve hususi taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen bölümlere atıflar bulundu ve bu yerler değiştirildi.

Yeni yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre , M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi.

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