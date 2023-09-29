Ehliyet alma yaşı 16'ya mı düştü 2023

Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde birçok maddede değişiklik yapıldı.Yönetmeliğin maddeleri arasında taşıtların teknik şartlarını ve hususi taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen bölümlere atıflar bulundu ve bu yerler değiştirildi.Yeni yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre , M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi.