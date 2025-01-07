Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 28'i ikinci yarıda gelen 37 sayılık performansıyla LA Clippers'a karşı 19 sayı farktan dönerek, 108-106 galip geldi.



Cumartesi günü Detroit'te aldıkları yenilgide kariyer rekoru olan 53 sayı bulmuş olan Edwards, bu sezon 30 sayı barajını geçtiği sekizinci maçında 29 atıştan 14'ünde isabet buldu.



Naz Reid benchten 18 sayılık bir katkı verirken, Donte DiVincenzo 15 sayı kaydetti. Rudy Gobert ise 8 sayı ve 18 ribaund ile oynadı.



Son dört maçtan üçünü kaybeden Clippers'ta Norman Powell 25 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. James Harden 22 sayı eklerken, Ivica Zubac 17 sayı ve 16 ribaund ile double-double yaptı.



Clippers Çarşamba günü Denver Nuggets'a karşı mücadele verecek. Timberwolves ise bu gece Pelicans'a karşı oynamak için New Orleans'ta olacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Trail Blazers 115-118 Pistons

Suns 109-99 76ers

Pacers 113-99 Nets

Magic 103-94 Knicks

Bucks 128-104 Raptors

Spurs 110-114 Bulls

Mavericks 104-119 Grizzlies

Heat 118-123 Kings



