Haber Tarihi: 09 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 13:31

Edip Akbayram kimdir, kaç yaşında? Edip Akbayram'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Peki, Edip Akbayram kimdir, kaç yaşında? Edip Akbayram'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Edip Akbayram kimdir, kaç yaşında? Edip Akbayram'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?
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Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde iç kanama tespit edilen Akbayram, yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?
Edip Akbayram 29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler.

İlk plağını 'Siyah Örümcekler' adlı grupla çıkardı. Bu plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" diye iki farklı baskıyla çıktı.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt genelinde ünlendi. "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü bulunuyor.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. 1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının bu evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı var.

Plakları

Kendim Ettim Kendim Buldum - Çiçeklerin Dili (Siyah Örümcekler) (1970)
Kükredi Çimenler - Boşu Boşuna (1972)
Anam Ağlar Başucumda Oturur - Sev Beni Beni
Deniz Üstü Köpürür - Dumanli Dumanli Oy Bizim Eller (1973)
Değmen benim Gamlı Yaslı Gönlüme - Yakar İnceden İnceden
İnce İnce Bir Kar Yağar - Dağlar Dağladı Beni (1974)
Garip - Kaşların Karasına
Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri - Gam Üstüne Gam Yapılır (1975)
Mehmet Emmi - Affetmem Seni (1976)
Zalim Zalim - Kahpe Felek
Aldırma Gönül - Sen Açtın Yarayı (1977)
Analara Kıymayın Efendiler - Adiloş Bebe (1978)
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Gidenlerin Türküsü (1979)
Bugün Bizde Bayram Var - Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu (1981)
Edip Akbayram 1971 yılında Barış Manço'nun Moğollar'la doldurduğu İşte Hendek İşte Deve - Katip
Arzuhalim plağını Nejat Taylan Orkestrası ile kaydetti. Plak Nejat Taylan Orkestrası adına piyasaya sürüldü.

Albümleri

Mayıs (2012)
Söyleyemediklerim (2008)
Dün ve Bugün 3 (2005)
Dün ve Bugün 2 (2004)
33'üncü (2002)
Selam Olsun (2001)
İlk Günkü Gibi (1999)
Dün ve Bugün (1998)
Yıllar (1997)
Güzel Günler Göreceğiz (1996)
Türküler Yanmaz (1994)
Bir Şarkın Olsun Dudaklarında (1993)
Unutamadıklarım (1992)
Hava Nasıl Oralarda? (1991)
Senden Haber Yok (1991)
Şahdamar (1990)
Özgürlük (1988)
Yeni Gelen Güne Türkü (1986)
Dostlar 1985 (1985)
Dostlar 1984 (1984)
Nice Yıllara Gülüm (1982)
Nedir Ne Değildir? (1977)
Edip Akbayram (1974)
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