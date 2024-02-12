Edin Dzeko kaç gol attı? 2024 sezonu gol krallığı

Edin Dzeko, 17 Mart 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 37 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesi Bosna Hersek'in kulübü Zeljeznicar ile başlayan Dzeko, sonrasında Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter'de forma giymiştir. Peki, Dzeko kaç gol attı? Gol krallığı Dzeko gol sayısı kaç oldu?



DZEKO KAÇ GOL ATTI?



Edin Dzeko bu sezon 20 gol attı.



Bosna Hersek doğumlu olan Edin Dzeko 38 yaşındadır. Fenerbahçe forması giyen futbolcu forvet mevkisinde oynamaktadır. Fenerbahçe takımında oynadığı 25 maçta 1871 dakika süre almış ve 23 kez ilk 11'e girmiş 2 kez yedek kalmıştır. Edin Dzeko 2023 - 2024 sezonunda şu ana kadar 2 sarı kart görmüştür.





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