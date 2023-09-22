EA SPORTS FC 24 ne zaman çıkacak? FIFA 24 ne zaman çıkacak?

FIFA 24'ün ne zaman piyasaya sürüleceği binlerce oyunsever tarafından sorgulanıyor. FIFA lisansının sona ermesiyle oyunu EA Sports FC adı altında çıkaracak olan Electronic Arts, oyunun çıkacağı tarihi duyurdu. Peki, FIFA 24 ne zaman çıkacak?
EA SPORTS FC (FIFA) 24 NE ZAMAN ÇIKACAK?
EA Sports FC 24'ün çıkış tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlendi
29 Eylül'e kadar Steam ya da diğer platformlarda EA Sports FC 24 Ultimate Sürüm için ön satın alım yapan kullanıcılar aşağıdaki bonusları elde edecek.
7 Güne Kadar Erken Erişim
4.600 FC Points
10 maçlık Erling Haaland kiralık oyuncu öğesi
22 Eylül'den 29 Eylül'e kadar Ultimate Team'de Nike Kampanyasına erişim
Teknik Direktör kariyerlerinde alınabilecek 5 yıldızlı antrenör
Clubs'ta açılan OyunTarzı (PlayStyles) bölmesi
Ultimate Team'de 5 maç için 1 erkek ve 1 kadın elçi seçimi
Nike Ultimate Team™ Kampanyası Kiralık Oyuncu Ögesi (24 maç)
Nike x EA SPORTS FC Ultimate Team Forması
Satılamayan Haftanın Takımı 1 Ultimate Team Oyuncu ÖgesiEA FC 24 Fiyatı Ne Kadar?PlayStation & Xbox
Standart Sürüm: 1.400 TL
Ultimate Sürüm: 2.000 TLPC
Standart Sürüm: 1.200 TL
Ultimate Sürüm: 1.700 TL
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