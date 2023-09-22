Haber Tarihi: 22 Eylül 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 13:32

EA SPORTS FC 24 ne zaman çıkacak? FIFA 24 ne zaman çıkacak?

FIFA serisinin yerini alan EA Sports FC 24 için süren heyecanlı bekleyiş nihayet sona eriyor. Ultimate Sürüm için ön sipariş veren kişiler, oyuna diğer herkesten önce erişebilecekler. Peki, EA SPORTS FC 24 için bir haftalık erken erişim ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar.

EA SPORTS FC 24 ne zaman çıkacak? FIFA 24 ne zaman çıkacak?
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FIFA 24'ün ne zaman piyasaya sürüleceği binlerce oyunsever tarafından sorgulanıyor. FIFA lisansının sona ermesiyle oyunu EA Sports FC adı altında çıkaracak olan Electronic Arts, oyunun çıkacağı tarihi duyurdu. Peki, FIFA 24 ne zaman çıkacak?
EA SPORTS FC (FIFA) 24 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC 24'ün çıkış tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlendi

29 Eylül'e kadar Steam ya da diğer platformlarda EA Sports FC 24 Ultimate Sürüm için ön satın alım yapan kullanıcılar aşağıdaki bonusları elde edecek.

7 Güne Kadar Erken Erişim

4.600 FC Points

10 maçlık Erling Haaland kiralık oyuncu öğesi

22 Eylül'den 29 Eylül'e kadar Ultimate Team'de Nike Kampanyasına erişim

Teknik Direktör kariyerlerinde alınabilecek 5 yıldızlı antrenör

Clubs'ta açılan OyunTarzı (PlayStyles) bölmesi

Ultimate Team'de 5 maç için 1 erkek ve 1 kadın elçi seçimi

Nike Ultimate Team™ Kampanyası Kiralık Oyuncu Ögesi (24 maç)

Nike x EA SPORTS FC Ultimate Team Forması

Satılamayan Haftanın Takımı 1 Ultimate Team Oyuncu Ögesi

EA FC 24 Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation & Xbox

Standart Sürüm: 1.400 TL
Ultimate Sürüm: 2.000 TL

PC

Standart Sürüm: 1.200 TL
Ultimate Sürüm: 1.700 TL

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
EA SPORTS FC 24
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