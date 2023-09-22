EA SPORTS FC 24 ne zaman çıkacak? FIFA 24 ne zaman çıkacak?

FIFA 24'ün ne zaman piyasaya sürüleceği binlerce oyunsever tarafından sorgulanıyor. FIFA lisansının sona ermesiyle oyunu EA Sports FC adı altında çıkaracak olan Electronic Arts, oyunun çıkacağı tarihi duyurdu. Peki, FIFA 24 ne zaman çıkacak?EA Sports FC 24'ün çıkış tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlendi29 Eylül'e kadar Steam ya da diğer platformlarda EA Sports FC 24 Ultimate Sürüm için ön satın alım yapan kullanıcılar aşağıdaki bonusları elde edecek.7 Güne Kadar Erken Erişim4.600 FC Points10 maçlık Erling Haaland kiralık oyuncu öğesi22 Eylül'den 29 Eylül'e kadar Ultimate Team'de Nike Kampanyasına erişimTeknik Direktör kariyerlerinde alınabilecek 5 yıldızlı antrenörClubs'ta açılan OyunTarzı (PlayStyles) bölmesiUltimate Team'de 5 maç için 1 erkek ve 1 kadın elçi seçimiNike Ultimate Team™ Kampanyası Kiralık Oyuncu Ögesi (24 maç)Nike x EA SPORTS FC Ultimate Team FormasıSatılamayan Haftanın Takımı 1 Ultimate Team Oyuncu ÖgesiStandart Sürüm: 1.400 TLUltimate Sürüm: 2.000 TLStandart Sürüm: 1.200 TLUltimate Sürüm: 1.700 TL