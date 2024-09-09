e-Okul nakiller ne zaman açılacak 2024?

İlköğretim nakil işlemleri için başvurular önümüzdeki hafta itibarıyla yeniden başlayacak. Şu anda ilköğretim nakil işlemleri kapalı durumda. 1. sınıf öğrencileri için ise nakil işlemlerinde sınıf tercihleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor.



1. SINIF NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?



2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları nedeniyle nakil işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtiliyor.



Velilerin, çalışma saatleri içinde öğrencinin eğitim gördüğü okul müdürlüğüne giderek dilekçe vermesi yeterli olacaktır.



81 ilde 2024-2025 eğitim öğretim yılı kayıt ve nakil işlemleri 5 Ağustos itibarıyla başladı ve süreç devam ediyor. Ancak, yeni eğitim öğretim yılı çalışmaları nedeniyle nakil işlemlerine geçici olarak ara verildiği biliniyor.



İlkokul nakil işlemleri, başvuru yapıldıktan sonra en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlanıyor. Belirtilen süre içinde sonuçlanmayan nakil başvuruları ise yeniden talep alınarak işleme konuluyor.

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