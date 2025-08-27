27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Dursun Özbek'ten Monaco'ya çıkarma

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve Singo transferine son noktayı koymak için Monaco'ya gitti.

calendar 27 Ağustos 2025 11:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, çarşamba 11.00 sularında kalkan özel uçakla Monte Carlo'ya gitti.

Özbek ve yöneticilerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kura çekimi için Monte Carlo'ya gittikleri öğrenildi. Ancak, perşembe akşamı TSİ 19.00'da yapılacak kura çekimi öncesi Monaco Kulübü ile de görüşme yapacak.

Monaco ile yapılacak görüşmelerde Wilfried Singo transferine son noktanın konulması ve aynı uçakla İstanbul'a gelinmesi hedefleniyor.


İŞTE SINGO ANLAŞMASININ ŞARTLARI

Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde de prensip anlaşma sağladı. Anlaşmanın şartlarında 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor.

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile 5 milyon Euro bandında bir anlaşma sağladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
