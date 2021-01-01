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Durant: "Þampiyonluklara deðil, kendimi geliþtirmeye odaklanýyorum"

Brooklyn Nets süperstarý Kevin Durant, kariyerinde artýk þampiyonluklara deðil, kendini geliþtirmeye odaklandýðýný söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarý Kevin Durant, kariyerinde artýk þampiyonluklara deðil, kendini geliþtirmeye odaklandýðýný söyledi.

Golden State Warriors ile iki NBA þampiyonluðu kazandýktan sonra Durant, kariyer önceliði olarak oyununu geliþtirmenin, þampiyonluk peþinde koþmayý geri planda býraktýðýný belirtti:

"Bir þampiyonluk kazandýðýmda, mutlu bir insan olmayý beklemiyordum. Sadece, bir filmin sonunda olacakmýþ gibi, herkesin bana 'Ýþte bunun için çalýþman gerekiyor, bu kupa ve yüzükler için.' diyeceði, benim de 'Tamam o zaman buna odaklanayým' diyeceðim gibi bir durum olmasýný bekliyordum. Ve geçmiþte buna odaklanmýþtým da. Lakin ayný zamanda, kontrolüm dýþýnda olan birçok faktörün etkisi olduðunun farkýna da varmýþtým.

Ve þampiyonluk kazandýktan sonra, bu oyun hakkýndaki asýl görüþümün, aslen geliþmekle ile ilgili olduðunu fark ettim. Mesela, 'Ne kadar iyi olabilirim?' gibi. 'Haydi þu þampiyonluðu kazanalým' gibi deðil. Bu tür þeyleri takdir ederim ve deneyimlemek için kazanmayý da isterim. Ancak her þeyin nihai noktasý veya oyunu oynamamýn asýl sebebi, bu deðil."

KD, bu sezon maç baþýna 28.4 sayý, 7.3 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarýyla oynuyor.


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