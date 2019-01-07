Dolar ne kadar oldu? (07.01.2019)

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinin izleneceği haftaya dolar/TL 5.33 seviyesinde başladı.Dolar/TL bugün en düşük 5,3190, en yüksek 5,3368 seviyesini gördü.Dolar ne kadar oldu?Dolar 5.3331/5.3351'den euro/TL 6.0955/6.1035'ten işlem görüyor.İç piyasalarda sakin bir gün beklenirken Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump'tan bu yönde bir talep gelse bile görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, bu hafta piyasada ABD-Çin ticaret görüşmelerinin başlangıcı, Brexit sürecinin parlamento nezdinde görüşülmeye devam etmesi, Fed Başkanı Powell dahil sekiz yöneticinin konuşmalarının, Aralık ayında gerçekleştirilen FOMC toplantısının tutanaklarını, benzer şekilde ECB toplantısının özetlerini, ABD enflasyonunu ve içeride ödemeler dengesi rakamlarının takip edileceğini söyledi.FİYATLAMALARDA BOLTON İZLENECEK"Söz konusu veri akışının tamamı makro anlamda önemli sinyallere sahipken yerelde politik ve jeopolitik haber akışının da yatırımcı kesiminin odağında yer alacağını belirtmek isteriz" diyen Gödek, "Bugün ABD'den Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton başkanlığında Ankara'ya gelecek olan heyetin başta Suriye olmak üzere ikili temasları ve kamuoyuna yansıması muhtemel başlıklar yerel varlıkların fiyatlamaları üzerinde her iki yönde etkili olacaktır" dedi.Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinin büyük olasılıkla 2019'da 2018'e göre daha yavaş şekilde büyüyeceğini söyledi.Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bilançonun küçültülmesi programının belirsizliği azaltmak için dizayn edildiğini, ancak öngörülmemiş gelişmelere yanıt olarak patikanın değişitirilebileceğini de söyledi.