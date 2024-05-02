Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 20:20 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 20:20

Marsilya-Atalanta maçı canlı izle: Hangi kanalda?

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Peki, Marsilya-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya-Atalanta maçı şifresiz mi?

Marsilya-Atalanta maçı canlı izle: Hangi kanalda?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Atalanta karşı karşıya geliyor. İtalyan ekibi, Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool'u toplamda 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Favoriyi kupanın dışında bırakan Atalanta'da Koopmeiners, Lookman, Scamacca gibi isimlerin performansı dikkat çekiyor. Marsilya'da ise gözler takımın en skorer oyuncusu Aubameyang'a çevrildi. Marsilya - Atalanta mücadelesinin ekranalra geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Yarı Final maçının detayları…

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya bir önceki turda karşılaştığı Benfica'yı penaltıarda 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Atalanta ise Liverpool'u iki maçın toplamında 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf olmuştu.

MARSİLYA'DA HEDEF GALİBİYET

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta karşısında ilk maçtan avantajı yakalamak istiyor. Taraftarının da etkisiyle Atalanta karşısında kazanmak isteyen Marsilya, Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Son 16 turunda İspanyol ekibi Villereal'i kupanın dışında bırakan Marsilya, çeyrek finalde ise Benfica karşısında aldığı galibiyetle yarı final kaldı.

ATALANTA SON DURUM

Avrupa Ligi'nin en fazla konuşulan takımlarından birisi olan Atalanta, favori Liverpool'u mağlup ederek yarı finale kaldı.

Atalanta, Sporting Lizbon, Sturm Graz gibi takımların bulunduğu D Grubu'nu 1. sırada tamamladı. Gruplarda 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Atalanta, son 16 turunda Sporting Lizbon'u mağlup etmişti.
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