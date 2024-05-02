Savaş uçakları neden uçuyor? 2 Mayıs 2024 son dakika

Bugün Konya'da F-16 jetlerinin yükselmesinin ardından arama motorlarında neden uçak sesi geliyor sorusu araştırılmaya başlandı. Sesin sebebinin Solotürk'ün bugün yaptığı prova uçuşu olduğu anlaşıldı.



2 Mayıs günü öğlen saatlerinde F-16ların sesleri vatandaşı endişelendirirken nedeni öğrenildi. Solotürk'ün 3 Mayıs'ta gerçekleşecek olan gösterisinin provası sebebiyle sesler geliyor.



Bugün 12.45'te başlayan provalar 16.45'te tekrarlanacak.



Konya'da uçak seslerinin sebebi belli oldu! Solotürk prova uçuşu yapıyor - 1. Resim



Gösteri ise 3 Mayıs günü 18.30'da Mevlana Meydanı'nda gerçekleşecek.

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