Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 17:37 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 17:37

Savaş uçakları neden uçuyor? 2 Mayıs 2024 son dakika

2 Mayıs günü öğlen saatlerinde Konya'da meydana gelen uçak seslerinin ardından neden uçuyor, ne oldu son dakika araması yapıldı. Sonik patlama seslerinin gelmesi ve jetlerin alçak uçuş yapması vatandaşı endişelendirdi.

Savaş uçakları neden uçuyor? 2 Mayıs 2024 son dakika
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Bugün Konya'da F-16 jetlerinin yükselmesinin ardından arama motorlarında neden uçak sesi geliyor sorusu araştırılmaya başlandı. Sesin sebebinin Solotürk'ün bugün yaptığı prova uçuşu olduğu anlaşıldı.

2 Mayıs günü öğlen saatlerinde F-16ların sesleri vatandaşı endişelendirirken nedeni öğrenildi. Solotürk'ün 3 Mayıs'ta gerçekleşecek olan gösterisinin provası sebebiyle sesler geliyor.

Bugün 12.45'te başlayan provalar 16.45'te tekrarlanacak.

Konya'da uçak seslerinin sebebi belli oldu! Solotürk prova uçuşu yapıyor - 1. Resim

Gösteri ise 3 Mayıs günü 18.30'da Mevlana Meydanı'nda gerçekleşecek.
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