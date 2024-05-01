Haber Tarihi: 01 Mayıs 2024 17:52 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 17:52

Solo Leveling 2. sezon ne zaman çıkacak? 2024

Solo Leveling 2. Sezon onayı aldı. 2024'ün en dikkat çeken uyarlamalarından olan animenin ne zaman devam edeceği de ortaya çıktı. Peki, Solo Leveling 2. sezon ne zaman çıkacak?

Solo Leveling 2. sezon ne zaman çıkacak? 2024
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Solo Leveling 2. Sezon onayını beklendiği üzere erkenden aldı. Kısa süre önce ilk sezon finaliyle izleyicilerin karşısına çıkan popüler anime serisi, bu yıl içerisinde yeni sezon bölümleriyle gelmeye hazırlanıyor.

Büyük bir hayran kitlesine sahip Solo Leveling animesinin sevenlerini sevindiren haber geldi. A-1 Pictures tarafından ünlü manhwa'dan uyarlanan dizinin 2. sezon onayını aldığı duyuruldu. Üstelik çıkış tarihinin de belli olduğu açıklandı.

Solo Leveling, insanların doğuştan gelen yetenekleriyle canavarlarla savaştığı bir evrene odaklanıyor. Maceranın başkahramanı olan Sung Jinwoo ise bu evrendeki en alt seviye avcılardan biri olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Ancak hayatını değiştirecek bir olayla karşılaşıyor ve "Sistem" adı verilen bir güç kazanıyor. Bu sayede görevler alabiliyor ve seviye atlayabiliyor.

Aşağıdaki paragraf dizinin kısa süre önce yayınlanan 12. bölümünü izlememiş olanlar için spoiler içerir. Dilerseniz bir sonraki paragrafa atlayabilirsiniz:

Solo Leveling 2. Sezon Onayı Aldı

İlk sezon, Jinwoo'nun E seviye avcıdan kahraman konumuna yükselmesini anlatmıştı. 12 bölümden oluşan sezonun sonunda ise Jinwoo, Gölge Efendisi'ne dönüşmüştü. İkinci sezonun bu noktadan devam edeceği ve Kızıl Kapı arc'ını işleyeceği tahmin ediliyor.

Solo Leveling 2. Sezon Onayı Aldı: Peki Ne Zaman Başlayacak?

Crunchyroll'un açıklamasına göre Solo Leveling'in 2. sezonu, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yayınlanmaya başlayacak. Üstelik 13 bölümden oluşacak bu devam sezonuyla birlikte toplamda 25 bölüm izlenebilir hale gelecek.

Solo Leveling, Sung Hun'un aynı isimli manhwa'sından uyarlandı. 200 bölümlük eserin henüz 45 bölümü işlendiği için animenin ilerleyen yıllarda da devam etme ihtimali yüksek görünüyor.

Solo Leveling 2. Sezon Çıkış Tarihi

İzleyiciler güçlü bir kahraman olan Jinwoo'nun serüvenine kaldığı yerden devam edeceğini ve Solo Leveling evreninin derinliklerine daha fazla dalacağını bekliyor. Çarpıcı aksiyon sahneleri ve görsel şölenin ön planda olacağı bir sezon izleyicileri bekliyor gibi duruyor.
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