Şevval Ayı Ne Zaman Bitiyor? 2024 Şevval Ayı Orucu Nedir?

Diyanet takvimi ile Şevval ayı bitiş tarihi belli oldu. Şevval ayı, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olmasının yanı sıra bu mübarek ayda 6 gün oruç tutumanın sünnet olduğu biliniyor. Peki Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet ile Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı dini takvimine göre Şevval ayı 8 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Şevval orucu Şevval ayının ilk gününden başlayarak 6 gün boyunca tutulur. Oruç tutmak isteyenler 10 Mayıs 2024'te başlayıp 15 Mayıs 2024'te sahur vakti sona ermeden önce oruçlarını açabilirler.

Şevval orucu tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibi tutulur. Oruç, imsak vakti girdiğinde başlar ve mağrip vakti girdiğinde sona erer. Oruç tutanlar oruç süresince sahur yemeği yer ve iftar yemeği yerler.

Şevval orucunun birçok fazileti vardır. Hadis-i Şerif'te Hz. Muhammed (S.A.S.) şöyle buyurmuştur: "Kim Ramazan'dan sonra altı gün oruç tutarsa, sanki ömrünün tamamını oruç tutmuş gibi olur."