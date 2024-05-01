Haber Tarihi: 01 Mayıs 2024 15:28 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 15:28

One Punch Man 3. sezon ne zaman? 2024

Son zamanların en sevilen anime serilerinden biri olan One Punch Man ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan serinin 3. sezonuna ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik... Peki, One Punch Man 3. sezon ne zaman?

One Punch Man 3. sezon ne zaman? 2024
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Uzun yıllar süren bekleyişin ardından, One Punch Man 3. sezonu nihayet geliyor ve dizinin merakla beklenen yeni sezonuna dair yeni bir fragman yayınlandı.

Dizi, hayranlarının geri dönüp dönmeyeceğini merak etmesine neden olan çok uzun bir ara verdi ancak yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte artık yeni sezonun geleceği de kesinleşmiş oldu.

One Punch Man 3. sezon fragmanının yanı sıra kadro ve oyuncularla ilgili bilgiler de gün yüzüne çıktı.

One Punch Man 3. Sezon Fragmanı

Yayın tarihi ve süresi bilinmese de şimdiye kadarki en popüler animelerden biri olan One Punch Man 3. sezon fragmanı, bir "kötü adam" genç bir çocuğu onu öldürmeye çalışan iki canavardan korurken, Garou'nun Royal Ripper ve Bug God'a karşı müthiş savaşıyla başlıyor.

One Punch Man 'in 2. sezonunu hazırlayan JC Staff stüdyosu, 2. sezondaki eleştirilere rağmen görevlerine devam edecek. Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda ve Ryosuke Shirakawa karakter tasarımından, Makoto Miyazaki ise müziklerden sorumlu olacak.

Şimdilik One Punch Man 3. sezonu ile ilgili gelen detaylar bunlarla sınırlı. Gelecekte 3. sezon çıkış tarihi gibi daha detaylı bilgileri de öğrenmeyi bekliyoruz.


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