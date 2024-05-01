Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Bitime 4 hafta kalırken Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak avantajlı durumda bulunuyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Sezonun bitmesine 4 maç kala, 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi düğümün çözüleceği karşılaşma olabilir. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları:Süper Ligde son haftalar İşte Galatasaray ve Fenerbahçenin kalan maçları...93 puanlı Galatasaray'ın kalan maçları:- Sivasspor | 5 Mayıs- Fatih Karagümrük (D) | 12 Mayıs- Fenerbahçe | 19 Mayıs- Konyaspor (D) | 26 MayısSüper Ligde son haftalar İşte Galatasaray ve Fenerbahçenin kalan maçları...89 puanlı Fenerbahçe'nin kalan maçları:- Konyaspor (D) | 6 Mayıs- Kayserispor | 12 Mayıs- Galatasaray (D) | 19 Mayıs- İstanbulspor | 26 MayısFenerbahçe - Galatasaray maçı 19 Mayıs'ta oynanacak.. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.Fenerbahçe-Galatasaray derbisi veya diğer adıyla Kıtalararası Derbi, İstanbul merkezli iki Türk spor kulübü olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın futbol takımlarının karşılaştığı maçları tanımlayan bir ifadedir. Süper Lig'de mücadele eden iki takımdan Fenerbahçe iç saha maçlarını Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynarken, Galatasaray'ın iç saha maçlarına Sarıyer'deki Nef Stadyumu ev sahipliği yapmaktadır.1905'te kurulan Galatasaray ile 1907'de kurulan Fenerbahçe ilk olarak 17 Ocak 1909 tarihinde, özel bir maçta karşı karşıya geldi. Union Club Sahası'ndaki bu ilk maç 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İstanbul Futbol Ligi kapsamında, 9 Ocak 1910'da oynanan ve iki takım arasındaki ilk resmî maç olma niteliği taşıyan ikinci maç, Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. 1914 yılına kadar oynadığı tüm maçları rakibinden gol yemeden kazanmayı başaran Galatasaray, 4 Ocak 1914'teki 4-2'lik maçta ilk mağlubiyetini aldı. İki takım arasında günümüze kadar oynanan 397 maçın normal süreleri baz alındığında Fenerbahçe 147, Galatasaray 124 galibiyet alırken 126 beraberlik elde edildi. 12 Şubat 1911'deki İstanbul Ligi maçı 7-0'lık skorla Galatasaray'ın, 6 Kasım 2002'deki Süper Lig maçı 6-0'lık skorla Fenerbahçe'nin aldığı en farklı galibiyetti. İki takım en son 8 Ocak 2023 tarihinde, Süper Lig'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç Galatasaray'nin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.