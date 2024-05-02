EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2024

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı. Sınavda, adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu, adaylara engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verildi. Peki, 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. EKPSS sonuçlarına ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilecek.

