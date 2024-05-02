Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 12:46 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 12:46

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2024

EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 28 Nisan Pazar günü 81 il genelinde gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasının ardından "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. Bu kapsamda ÖSYM, EKPSS sonuç tarihini duyurdu. İşte, konuya dair detaylar...

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2024
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı. Sınavda, adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu, adaylara engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verildi. Peki, 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
 
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. EKPSS sonuçlarına ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilecek.

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

2024 EKPSS OTURUMU HAKKINDA

Sınav için 115 bin 146 aday başvurdu. Sınav, 81 ilde 97 sınav merkezinde, 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunda gerçekleştirildi, sınavda 68 bin 922 görevli yer aldı.

Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulandı. Bu kapsamda, 4 bin 507 aday, işitme-1 testinden, 20 bin 487 aday zihinsel engelli testinden ve 90 bin 152 aday ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girdi.

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvurdu. Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvuru yaptı.

Adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 19 bin 289 aday, toplu salonda 95 bin 857 aday sınava girdi.

Sınavda adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı aldı. 318 ÖSYM temsilcisi de sınavın uygun şartlarda yapılmasını takip için sahada görevlendirildi.
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