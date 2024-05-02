2 Mayıs: Bugün borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi? 2024

1 Ocak – Yeni Yıl Tatili

23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos – Zafer Bayramı

29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı

Hangi Bayramlarda BIST Açıktır?

Ramazan Bayramı arefesi

Kurban Bayramı arefesi

28 Ekim (Cumhuriyet Bayramı arefesi)

2 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı, merak konusu oluyor. Borsa İstanbul'un çalışma takvimi araştırılmaya başladı. Özellikle yatırımcılar, 1 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2 Mayıs borsa çalışacak mı? İşte, haberin detayları...Borsa İstanbul, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü kapalı olacak.2 Mayıs Perşembe günü Borsa İstanbul normal işleyişlerine devam edecek.1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsaların yanı sıra tüm banka ve PTT şubeleri de kapalı olacak.Borsa İstanbul, hafta sonları ve resmî olarak belirlenen tatiller dışında 09.40 ila 18.10 saatleri arasında faaliyet gösterir. Borsa İstanbul tatil günleri ve mesai zamanları, genellikle özel bankalarla eşzamanlı olarak belirlenir. Özel bankalar için geçerli olan çalışma ve tatil günleri, Borsa İstanbul için de söz konusudur. Genel itibariyle borsa tatil günleri şunlardır:Yukarıdaki günlere ek olarak dinî bayramlar da BIST tatil günleri arasındadır. İlgili kurum, Ramazan ve kurban bayramlarında faaliyet göstermez. Bu günlerde borsadaki işlemler sonraki iş gününe kadar durdurulur.Borsanın bayramlarda açık olup olmadığı en çok merak edilen konulardan biridir. BİST, resmî tatil kabul edilen edilen dinî ve millî bayramlarda faaliyet göstermez. Diğer yandan kamu kurumları için geçerli olan bayram tatillerinde BIST'in faaliyet göstermesi söz konusu olabilir. Bazı dönemlerde Ramazan ve kurban bayramları için 9 günlük tatiller ilan edilir. Söz konusu tatiller, genellikle kamu bankaları için geçerlidir. BIST, bu dönemlerde bayram dışında kalan ve kamu kurumları için tatil olan günlerde çalışmaya devam eder.Borsa İstanbul tatil takviminde yarım günlük mesailer de vardır. BİST'in yarım gün faaliyet gösterdiği günler ise şu şekildedir:Yarım gün mesai yapılan günlerde borsa, saat 14.00'a kadar çalışır. Günün geri kalanında herhangi bir işlem gerçekleştirilmez