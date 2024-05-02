Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 10:31

2 Mayıs: Bugün borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi? 2024

2 Mayıs: Bugün borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi? Resmi tatillerde Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılmaya başladı. 2 Mayıs borsa açık mı 2024 yılı için gündemdeki yerini aldı. Piyasa gündemini takip eden ve işlem yapanlar araştırmalarına hız kazandırdı. 2 Mayıs Borsa İstanbul açık mı kapalı mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor soruları ile araştırılıyor. Yatırım yapacaklar anlık takibi sürdürüyor. Peki, 2 borsa açık mı 2024? İşte, merak edilenler…

2 Mayıs: Bugün borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi? 2024
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2 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı, merak konusu oluyor. Borsa İstanbul'un çalışma takvimi araştırılmaya başladı. Özellikle yatırımcılar, 1 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2 Mayıs borsa çalışacak mı? İşte, haberin detayları... 
2 MAYIS'TA BORSA İSTANBUL KAPALI MI, AÇIK MI OLACAK?
Borsa İstanbul, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü kapalı olacak.

2 Mayıs Perşembe günü Borsa İstanbul normal işleyişlerine devam edecek.

1 MAYIS'TA BANKALAR DA KAPALI OLACAK

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsaların yanı sıra tüm banka ve PTT şubeleri de kapalı olacak.

Borsa İstanbul, hafta sonları ve resmî olarak belirlenen tatiller dışında 09.40 ila 18.10 saatleri arasında faaliyet gösterir. Borsa İstanbul tatil günleri ve mesai zamanları, genellikle özel bankalarla eşzamanlı olarak belirlenir. Özel bankalar için geçerli olan çalışma ve tatil günleri, Borsa İstanbul için de söz konusudur. Genel itibariyle borsa tatil günleri şunlardır:

  • 1 Ocak – Yeni Yıl Tatili
  • 23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü
  • 15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos – Zafer Bayramı
  • 29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı
Yukarıdaki günlere ek olarak dinî bayramlar da BIST tatil günleri arasındadır. İlgili kurum, Ramazan ve kurban bayramlarında faaliyet göstermez. Bu günlerde borsadaki işlemler sonraki iş gününe kadar durdurulur.

Hangi Bayramlarda BIST Açıktır?

Borsanın bayramlarda açık olup olmadığı en çok merak edilen konulardan biridir. BİST, resmî tatil kabul edilen edilen dinî ve millî bayramlarda faaliyet göstermez. Diğer yandan kamu kurumları için geçerli olan bayram tatillerinde BIST'in faaliyet göstermesi söz konusu olabilir. Bazı dönemlerde Ramazan ve kurban bayramları için 9 günlük tatiller ilan edilir. Söz konusu tatiller, genellikle kamu bankaları için geçerlidir. BIST, bu dönemlerde bayram dışında kalan ve kamu kurumları için tatil olan günlerde çalışmaya devam eder.

Borsa İstanbul tatil takviminde yarım günlük mesailer de vardır. BİST'in yarım gün faaliyet gösterdiği günler ise şu şekildedir:


  • Ramazan Bayramı arefesi
  • Kurban Bayramı arefesi
  • 28 Ekim (Cumhuriyet Bayramı arefesi)
Yarım gün mesai yapılan günlerde borsa, saat 14.00'a kadar çalışır. Günün geri kalanında herhangi bir işlem gerçekleştirilmez

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