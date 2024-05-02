Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 20:20 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 20:20

Aston Villa-Olympiakos maçı canlı izle: Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçlarında heyecan başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, Aston Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan) karşılaşacak. Peki, Aston Villa-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Olympiakos maçı canlı izle: Hangi kanalda?
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Aston Villa-Olympiakos maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkmak için mücadele edecek iki köklü ekibin maç tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Aston Villa-Olympiakos maçına dair bilgiler...

ASTON VİLLA-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa-Olympiakos karşılaşması, 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:0'da başlayacak.

Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.
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