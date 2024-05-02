Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 11:58 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 11:58

Dengeler: Biri Olmak 4.Bölüm Ne Zaman?

Süleyman Mert Özdemir tarafından yönetilen ve Cihangir Ceyhan, Mazlum Çimen ve Erol Babaoğlu'nun başrollerini paylaştığı Dengeler: Biri Olmak 4. bölüm ne zaman çıkacak?

Dengeler: Biri Olmak 4.Bölüm Ne Zaman?
Abone Ol
Dengeler: Biri Olmak, Süleyman Mert Özdemir tarafından yönetilen ve Cihangir Ceyhan, Mazlum Çimen ve Erol Babaoğlu'nun başrollerini paylaştığı, 2024 yılında GAIN platformunda yayınlanan bir Türk suç dram dizisidir.

Dizi, Ferit adında, çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayalini kuran bir gencin hikayesini anlatıyor. Ferit, adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içine sürüklenir. Gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini de arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, "biri olma" yolunda çok şey feda eder.

Dizinin ilk iki bölümü 19 Nisan'da yayınlanmıştır. Üçüncü bölümü 26 Nisan'da yayınlanması planlanan dizinin, dördüncü bölümün yayın tarihi hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

Dengeler: Biri Olmak dizisi 4. bölümün Mayıs 2024 ayında yayınlanması muhtemeldir.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Mario Jardel'den 300 milyon euroluk transfer iddiası Galatasaray Mario Jardel'den 300 milyon euroluk transfer iddiası
Resmi Tatilden Sonra Aynı Gün İşe Giriş Yapılır mı? Gündem Resmi Tatilden Sonra Aynı Gün İşe Giriş Yapılır mı?
Al-Ettifaq: 'Galatasaray onunla ilgileniyor' Galatasaray Al-Ettifaq: "Galatasaray onunla ilgileniyor"
Beşiktaş için Paulo Diaz iddiası Beşiktaş Beşiktaş için Paulo Diaz iddiası
Fenerbahçe, O'Riley için masaya oturuyor Fenerbahçe Fenerbahçe, O'Riley için masaya oturuyor
İsmail Kartal: 'Tadic'i örnek alın' Fenerbahçe İsmail Kartal: "Tadic'i örnek alın"
Beşiktaş'ta son 12 yılın en kötü istatistiği Beşiktaş Beşiktaş'ta son 12 yılın en kötü istatistiği
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kendi efsanesini yazıyor! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kendi efsanesini yazıyor!
Galatasaray'da kaptanlar şampiyonluk için devreye girdi! Galatasaray Galatasaray'da kaptanlar şampiyonluk için devreye girdi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Leicester City'de Yunus Akgün belirsizliği
2
Jose Mourinho kulüp arıyor: "Çalışmak istiyorum"
3
Galatasaray'da Dursun Özbek'e rakip çıktı!
4
PSG de Signal Iduna Park'tan çıkamadı!
5
Aston Villa'da Zaniolo müjdesi!
6
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu!
7
Rafa Silva için sürpriz adres!

SON HABERLER

yukarı ok