Koton halka arz alınır mı, yorumlar nedir? Koton halka arz kaç lot verir, düşer?

Koton Mağazacılık halka arz talep toplama işlemleri bugün başlıyor! Bu haftanın dikkat çekici halka arzlarından birisi olan Koton halka arz saati ve günleri yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Koton Mağazacılık bu hafta 3 gün boyunca talep toplayacak. Koton halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu da yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Koton Mağazacılık, halka arz yoluyla 795.500.000 TL olan mevcut sermayesini 34.150.000 TL artırarak 829.650.000 TL'ye çıkaracak. Koton Mağazacılık halka arzında toplamda 136.600.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulmuş olacak. Satışa sunulacak paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Borsada "KOTON" koduyla işlem görecek şirket toplamda 3 gün boyunca talep toplayacak. Peki, Koton halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Koton Mağazacılık halka arz ne zaman başlıyor?



KOTON HALKA ARZ 2024 TARİHLERİ NE ZAMAN?



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan K oton Mağazacılık halka arz oluyor. Koton Mağazacılık, halka arz yoluyla 795.500.000 TL olan mevcut sermayesini 34.150.000 TL artırarak 829.650.000 TL'ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Nemo Apparel B.V.nin sahip olduğu 94.350.000 TL nominal değerli paylar, Yılmaz Yılmaz'ın sahip olduğu 4.050.000 TL nominal değerli paylar ile Şükriye Gülden Yılmaz'ın sahip olduğu 4.050.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 102.450.000 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecek. Koton halka arzı 30 Nisan, 2-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?



Koton halka arzının büyüklüğü 4,1 milyar TL olacak ve halka arzda toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtılacak.



Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *



- 2.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (1677 TL).



- 2.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (1433 TL).



- 2.9 Milyon katılım ~ 40 Lot (1220 TL).



- 3.3 Milyon katılım ~ 35 Lot (1067 TL).



- 3.7 Milyon katılım ~ 32 Lot (976 TL).



- 4.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (884 TL).



- 4.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (793 TL).



- 4.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (732 TL).



KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?



Koton Mağazacılık halka arzı katılım endeksine uygun (XKTUM) olarak işlem görecek.



HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?



Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir: 30-40% Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyonları yatırımları ve bilgi teknolojileri yatırımları, 60-70% Şişli İşletme Sermayesi.



KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAHİBİ KİM?



Koton Mağazacılık sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi bulunan 3 ortağı vardır. Şirketin 25%'i Yılmaz Yılmaz'ın, 25%'i Şükriye Gülden Yılmaz'ın ve 50%'si Nemo Apparel B.V.'nindir.



KOTON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?



A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.



Acar Menkul Değerler A.Ş.



Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Akbank T.A.Ş.



Aktif Yatırım Bankası A.Ş.



Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.



Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.



Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Anadolu Bank A.Ş.



Bizim Menkul Değerler A.Ş.



Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.



Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Colendi Menkul A.Ş.



Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Denizbank A.Ş.



Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Garanti Bankası A.Ş.



Fibabanka A.Ş.



Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Global Menkul Değerler A.Ş.



Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Halk Bankası A.Ş.



ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.



ING Menkul Değerler A.Ş.



İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



İş Bankası A.Ş.



Marbaş Menkul Değerler A.Ş.



Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Odeabank A.Ş.



Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Pay Menkul Değerler A.Ş.



PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.



Prim Menkul Değerler A.Ş.



QNB Finansbank A.Ş.



QNB Finans Yatırım Menkul Değerler



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Şekerbank A.Ş.



Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



TEB A.Ş.



TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.



Ünlü Menkul Değerler A.Ş.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.



Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Vakıflar Bankası A.Ş.



Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Ziraat Bankası A.Ş.



Halka arzda ING Yatırım konsorsiyum üyesi olarak yer alıyor ancak ING Bank konsorsiyum üyesi olarak yer almıyor. Daha önceki bazı halka arzlarda konsorsiyum dışında kalan Akbank, Ak Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım, Akbank ve Ak Yatırım ise KOTON halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yerini aldı.









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