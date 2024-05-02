ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 EGM ÖGG

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi günü tamamlandı. Sınava katılan adaylar, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavının sonuç tarihini araştırıyor.



2024 ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav talimatında yer alan bilgiye göre ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.



ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

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