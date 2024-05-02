Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 12:22 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 12:22

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 EGM ÖGG

108.dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 84. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ardından gözler sonuçlara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav talimatında sınav sonuç tarihine yer verdi. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 EGM ÖGG
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Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi günü tamamlandı. Sınava katılan adaylar, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavının sonuç tarihini araştırıyor.

2024 ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav talimatında yer alan bilgiye göre ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.
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