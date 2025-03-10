Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatacak? 2025

Doğuş Otomotiv (DOAS) hissedarlarına yönelik 2025 yılı temettü ödemesiyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yatırımcılara hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü ödemesi yapılması planlanıyor.



DOAS TEMETTÜ MİKTARI VE VERİMİ NE KADAR?



DOAS tarafından yapılan açıklamada, temettü veriminin mevcut hisse fiyatına göre %15,77 seviyesinde olduğu belirtildi. Şirket, toplam 8,2 milyar TL kâr dağıtımı yapmayı planlıyor. Bu miktarın 2,2 milyar TL'si daha önce avans olarak ödendiğinden, kalan 6 milyar TL nakit olarak dağıtılacak.



DOAS TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?



Temettü ödeme tarihi henüz kesinleşmiş değil. Şirket, genel kurul onayı sonrası ödeme takvimini açıklayacak. Hissedarlar, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihleri bekliyor.

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