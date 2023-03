Diego Rossi: 'Forvetler olarak bize çok iş düşecek'

Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Forvetlere büyük iş düştüğünü söyleyen Rossi, "Güzel bir meydan okuma olacak. Bu maça hazırlandık. Evimizde, taraftarımızın önünde iyi bir sonuç alacağız. Goller atmak önemli olacak. İki gollük dezavantajımız var. Ofansif oyuncuların rolü çok önemli, biz de neler yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz." dedi.



Performansına yönelik eleştirileri değerlendiren Rossi, "Bir oyuncu takımına her zaman yardım etmek ister. Özellikle gol katkısı önemlidir. Asist yapmaya çalışıyorum. Rakamların takım oyunumuzun bir yansıması. Futbolcular her zaman eleştirilebilir. Bu eleştiriler sizi etkilememeli. her gün, bir önceki günden daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.





